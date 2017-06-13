Новосибирский врач-рекордсмен сделал тысячу операций против коварного заболевания

Владимир Гужин
Владимир Гужин

Сосудистый хирург центра нейрохирургии в Новосибирске Владимир Гужин сделал вместе с командой тысячную по счёту сложнейшую операцию, которая избавляет больного от риска инсульта.


Частой причиной инсульта становится атеросклероз сонных артерий — это заболевание формирует бляшки внутри артерий, и сужает просвет, и, следовательно, затрудняет кровоток, рассказал сосудистый хирург из федерального центра нейрохирургии в Новосибирске Владимир Гужин.


На днях он вместе с командой центра выполнил уже тысячную по счёту операцию больному с атеросклеротическим поражением сосудов, питающих кровью головной мозг, т.е. сонных артерий. Операции начали делать с 2013 года — и вся тысяча сделана по квотам, заверил он.


«В чем коварство этого заболевания? В том, что пациенты длительное время могут не знать, что у них эта проблема. Они спокойно живут, работают. И среди полного здоровья в один "прекрасный" момент случается инсульт», — пояснил Владимир Гужин.


Врач отметил, что операцию, которую проводят в центре нейрохирургии, чаще всего делают уже после первого инсульта, поскольку до него человека может ничего не беспокоить, но иногда операции удаётся сделать и до инсульта благодаря своевременному обследованию.


По данным хирурга, за год у жителей Новосибирской области происходит около 5 тыс. инсультов, 3 тыс. из них — ишемические (из-за недостатка крови). По его статистике, в 60–80 % случаях причиной становится патология сонных артерий.


Пациентка Любовь Николаевна перенесла инсульт в апреле — и только сейчас попала на операцию к Владимиру Гужину. Врач признал, что способность читать, утерянную после инсульта, уже не вернуть, но риск повторного инсульта после операции гораздо меньше
Пациентка Любовь Николаевна перенесла инсульт в апреле — и только сейчас попала на операцию к Владимиру Гужину. Врач признал, что способность читать, утерянную после инсульта, уже не вернуть, но риск повторного инсульта после операции гораздо меньше


Страдают от заболевания люди в возрасте 50–70 лет, преимущественно мужчины — необязательно с вредными привычками, заболевание может быть наследственным. Но бывают исключения: самому молодому пациенту, которого оперировали в центре, было 37 лет, а старшему — 90. 


В среднем операция длится около 2 часов. Хирург делает разрез на шее, «выделяет» сонную артерию и пережимает её, останавливая кровоток — в это время врачи контролируют деятельность мозга, чтобы определить, как пережатие действует на функции. Дальше артерия «открывается», врачи убирают бляшки и полностью прочищают артерию, потом зашивают её синтетической заплатой, а при серьёзном поражении — вшивают искусственный протез в сосуд. Риск осложнений при такой операции составляет 2 %.


Владимир Гужин заметил, что пациенты попадают в центр от врачей в поликлиниках, которые заставили их сделать УЗИ сосудов (полное название — дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий). По словам врача, кроме центра нейрохирургии подобные операции делают в клинике Мешалкина.


Ранее в новосибирском центре нейрохирургии объявили ещё одного хирурга-рекордсмена — больше всего операций на мозге в 2016 году сделал Виталий Киселёв. За год он спас сотни жизней.

Мария Морсина
Фото Ирины Гейне

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