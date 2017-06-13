Новосибирский фотограф сделал снимки грациозных и белоснежных яхт

Union Regatta — любительские соревнования по парусному спорту





Новосибирский фотограф Антон Уницын отправился в Хорватию, чтобы сфотографировать слаженную работу экипажей яхт.





Фотограф уже несколько дней находится в Хорватии, в марине (специальном месте для стоянки яхт) Хранина, в городе Мюртер.







«В Хорватии на побережье Адриатического моря проходит Union Regatta — любительские соревнования по парусному спорту. Среди экипажей есть как уже опытные яхтсмены, так и только пробующие себя в этом спорте. Всего соревнуется 13 экипажей со всего мира — Россия, Чехия, Америка, Германия, Швейцария, Белоруссия, Греция», — рассказал НГС.НОВОСТИ Антон Уницын в переписке в соцсети.





Хорватия, город Мюртер





Вчера, 12 июня, прошёл первый соревновательный день. Антон рассказал, что поехал в Хорватию, так как организаторы соревнований пригласили его быть официальным фотографом.







Экипаж яхты





Антон Уницын стал официальным фотографом Union Regatta





«В данном виде съёмки есть своя, уникальная специфика. Прежде всего она связана с тем, что фотограф не может свободно менять точку съемки и быстро перемещаться из одного места в другое, реагируя на изменение ситуации. Когда гонка началась, уже нет возможности перейти с одной яхты на другую. Выручает использование риба — резиновой моторной лодки, которая позволяет увеличить мобильность. При съёмке на самой яхте повсюду оснастка — и ты либо мешаешь экипажу, либо находишься в опасной зоне, где есть риск получить травму. Найти удачную точку съёмки достаточно нелегко», — поделился трудностями съёмки Антон.







Марина Хранина (специальное место для стоянки яхт)





Антон Уницын: «Слаженность и безошибочная быстрота действий экипажа под командованием шкипера яхты обеспечивают победу»





Фотограф добавил, что парусный спорт его завораживает.





«Если смотреть издалека, то это величественное, монументальное зрелище: белоснежные яхты грациозно скользят по лазурной воде.





Если смотреть на то, что происходит ближе, то это очень динамичный, командный спорт. Только слаженность и безошибочная быстрота действий экипажа под командованием шкипера яхты обеспечивают победу», — отметил Антон.







Яхты в Адриатическом море





Ранее Антон Уницын стал призёром международного конкурса фотографий HIPA. Награду за черно-белую фотографию детей-пациентов онкологического центра из посёлка под Новосибирском Уницын получил из рук принца ОАЭ Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума.