Новосибирский фотограф сделал снимки грациозных и белоснежных яхт

Union Regatta — любительские соревнования по парусному спорту
Union Regatta — любительские соревнования по парусному спорту


Новосибирский фотограф Антон Уницын отправился в Хорватию, чтобы сфотографировать слаженную работу экипажей яхт.


Фотограф уже несколько дней находится в Хорватии, в марине (специальном месте для стоянки яхт) Хранина, в городе Мюртер.


«В Хорватии на побережье Адриатического моря проходит Union Regatta — любительские соревнования по парусному спорту. Среди экипажей есть как уже опытные яхтсмены, так и только пробующие себя в этом спорте. Всего соревнуется 13 экипажей со всего мира — Россия, Чехия, Америка, Германия, Швейцария, Белоруссия, Греция», — рассказал НГС.НОВОСТИ Антон Уницын в переписке в соцсети.


Хорватия, город Мюртер
Хорватия, город Мюртер


Вчера, 12 июня, прошёл первый соревновательный день. Антон рассказал, что поехал в Хорватию, так как организаторы соревнований пригласили его быть официальным фотографом.


Экипаж яхты
Экипаж яхты


Антон Уницын стал официальным фотографом Union Regatta
Антон Уницын стал официальным фотографом Union Regatta


«В данном виде съёмки есть своя, уникальная специфика. Прежде всего она связана с тем, что фотограф не может свободно менять точку съемки и быстро перемещаться из одного места в другое, реагируя на изменение ситуации. Когда гонка началась, уже нет возможности перейти с одной яхты на другую. Выручает использование риба — резиновой моторной лодки, которая позволяет увеличить мобильность. При съёмке на самой яхте повсюду оснастка — и ты либо мешаешь экипажу, либо находишься в опасной зоне, где есть риск получить травму. Найти удачную точку съёмки достаточно нелегко», — поделился трудностями съёмки Антон.


Марина Хранина (специальное место для стоянки яхт)
Марина Хранина (специальное место для стоянки яхт)


Антон Уницын: «Слаженность и безошибочная быстрота действий экипажа под командованием шкипера яхты обеспечивают победу»
Антон Уницын: «Слаженность и безошибочная быстрота действий экипажа под командованием шкипера яхты обеспечивают победу»


Фотограф добавил, что парусный спорт его завораживает. 


«Если смотреть издалека, то это величественное, монументальное зрелище: белоснежные яхты грациозно скользят по лазурной воде. 


Если смотреть на то, что происходит ближе, то это очень динамичный, командный спорт. Только слаженность и безошибочная быстрота действий экипажа под командованием шкипера яхты обеспечивают победу», — отметил Антон.


Яхты в Адриатическом море
Яхты в Адриатическом море


Ранее Антон Уницын стал призёром международного конкурса фотографий HIPA. Награду за черно-белую фотографию детей-пациентов онкологического центра из посёлка под Новосибирском Уницын получил из рук принца ОАЭ Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума.

Ксения Евдокимова
Фото Антона Уницына

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