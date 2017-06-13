В холле новосибирской гостиницы повесили найденную картину за 3 миллиона

Картина «Партизанская пушка» разместилась в холле отеля Abnicum над ресепшеном

Картину новосибирского художника Григория Ликмана «Партизанская пушка», которая оценивалась в 3 млн руб., отдали на хранение в гостиницу Abnicum.







«Такая практика распространена во всем мире: в приличных отелях выставляют подлинные произведения искусства. В Новосибирске — это прецедент, когда выставляется произведение искусства музейного уровня. Это ведь и культурный проект, так как популяризируется наследие сибирских художников. А в дорогих гостиницах [у нас] часто видишь дешёвые постеры: это плохо, это — китч», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор аукционного дома GETART, коллекционер Григорий Гапонов.







Владелец отеля Самвел Абраамян признался, что до этого произведения у него в гостинице висели только копии картин — постеры





«Во многих гостиницах [мира] висят подлинники [картин]. В Италии есть гостиница, где снимался фильм "Турист" с [Анджелиной] Джоли, там картины есть. В австрийской очень известной гостинице "Захер" много подлинников. Там даже в номерах висят картины… А у нас почему-то нет такого. У нас здесь бывает много как высокопоставленных гостей, так и гостей из разных стран, думаю, им это будет интересно. Китайцы вот очень любят искусство», — рассказал владелец гостиничного комплекса Самвел Абраамян.







Напомним, картина «Партизанская пушка» размером 124x240 см создавалась художником Григорием Ликманом в течение 16 лет — с 1967-го по 1983 год. После смерти автора в 1991 году полотно было утрачено и найдено весной этого года в одной из художественных мастерских. Произведение было оценено в 3 млн руб.





Перед передачей в Abnicum картину немного отреставрировали: почистили от пыли и грязи, покрыли специальным лаком и поместили в раму, выполненную в стилистике 1940–1950 годов. По мнению Григория Гапонова, цена полотна от этого только возросла до 3,5 млн руб.