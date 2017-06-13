Скандально известный прокурор получил ещё один приговор за обман бизнесмена

Большую часть срока экс-прокурор уже отбыл

На прошлой неделе суд в Новосибирской области вынес ещё один приговор бывшему искитимскому межрайонному прокурору Геннадию Ситникову, который обещал снять судимость со своего приятеля Игоря Супруна в обмен на 200 тыс. руб.





Преступление произошло весной 2013 года — спустя год после того, как бизнесмен Игорь Супрун получил условную судимость за покушение на дачу взятки.







«Супрун был осужден приговором Центрального суда [Новосибирска]. У него была условная мера наказания, ему необходимо было снять судимость для того, чтобы выезжать за пределы Новосибирской области. По обстоятельствам дела, они встретились с Ситниковым 29 мая 2013 года в Бердске, на базе отдыха "Бердская заимка", где Супрун сообщил Ситникову, что он хочет снять судимость.





Ситников ему сказал, что за 200 тыс. руб. поможет ему решить этот вопрос, окажет содействие, используя свое положение прокурора и авторитет занимаемой должности»,





— описала ситуацию гособвинитель, старший помощник прокурора Бердска Анна Белова.







По словам гособвинителя, после этого Супрун позвонил своему бухгалтеру и попросил перевести деньги на банковскую карту Ситникова. Однако после получения денег Геннадий Ситников не сделал ничего, чтобы помочь приятелю снять судимость. Позже Супрун сам решил этот вопрос: его ходатайство о снятии судимости удовлетворил Искитимский районный суд. А прокурор за хищение денег попал под уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).







«Ситников вину в совершении этого преступления не признал. Указывал, что от Супруна он получил займ на лечение своего отца. Представил на судебном заседании сведения о том, что отец у него действительно болел в тот период времени, и требовались деньги на его лечение. Но, по обстоятельствам дела, деньги отцу он якобы передал на лечение в сентябре 2013 года — через 4 месяца после того как получил взаймы. Передал их частично — 130 тыс. руб., а остальной частью денежных средств он распорядился по своему усмотрению», — рассказала гособвинитель.







9 июня судья Бердского городского суда признал бывшего прокурора виновным в мошенничестве и назначил ему наказание — 3 года колонии общего режима. Кроме того, после выхода на свободу Геннадию Ситникову будет запрещено в течение 2 лет работать в органах государственной власти и местного самоуправления.







Приговор в законную силу не вступил.





Это уже второй суд над бывшим искитимским межрайонным прокурором Геннадием Ситниковым. Первый приговор он выслушал в марте 2016 года. Тогда, по информации «Коммерсанта», Колыванский районный суд приговорил экс-прокурора к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу 300 тыс. руб. за покушение на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ). Потерпевшим по прошлому делу также был Игорь Супрун. В тот раз прокурор обещал бизнесмену условно-досрочно освободить его из колонии (в декабре 2014 года Бердский суд приговорил Супруна к 1,5 годам лишения свободы за связь с 15-летней школьницей).





По материалам расследования, в то время Ситников попросил у Супруна 16 млн руб., 15 из которых якобы должны были пойти на взятки высокопоставленным силовикам, от которых зависело принятие решения. Бизнесмен обратился в новосибирское УФСБ, и его последующие разговоры с прокурором записывались. 17 мая 2015 года Ситников получил от предпринимателя первый транш в 10 млн руб. Увидев, что к нему бегут оперативники, прокурор выбросил пакет с наличными. Ситникова уволили за нарушение присяги прокурора и предъявили обвинение в покушении на мошенничество, так как следователи посчитали, что он не мог выполнить свои обещания.





Когда Бердский суд выносил Ситникову приговор в этот раз, он учёл его предыдущее наказание.





Как уточнила гособвинитель Анна Белова, большую часть срока (больше 2 лет) Геннадий Ситников уже отбыл. Кроме того, пока шёл суд по второму делу, он вернул Супруну 200 тыс. руб.







«В судебном заседании он пояснил, что якобы возвращает займ. Но фактически в квитанции, которую представила и приобщила к делу защита, было написано, что это возмещение ущерба по уголовному делу», — пояснила Анна Белова.

