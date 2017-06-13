Во дворе на Кошурникова разрастается котлован

Во дворе на ул. Кошурникова

В Новосибирске разрастается пустующий котлован во дворе на ул. Кошурникова, 22/6.





«10 июня произошло обрушение асфальта. В прошлом году туда [в яму] прямо машина провалилась. Эту яму в прошлом году чем-то засыпали, металлическими щитами заложили, большую яму просто песком утрамбовали, и сейчас после дождя песок начал проваливаться в котлован. С 2012 года стройка заброшена, за это время котлован он вырос, вода подмывает почву. Яма проходит как раз по проезду к "Горожанке", туда ещё идёт проезд до гаражей», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница.





Вид на котлован во дворе на ул. Кошурникова, 22/6





«Яма образовалась вследствие обвала — на той частной территории находятся гаражные кооперативы, к нам не имеет никакого отношения. Мы примем какое-то решение [в этой ситуации], на следующей неделе приедет застройщик дома на Кошурникова, будем заниматься поисками собственника участка», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор УК «Союз» Светлана Шадрова.







Июль 2016 года

В мае на Горском жилмассиве внедорожник Toyota Land Cruiser провалился в глубокую дыру в асфальте — на месте парковки образовалась метровая яма.

