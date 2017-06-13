В Новосибирске начали продавать первую садовую ягоду

За пол-литра ягоды в Академгородке просят 250 руб.

Новосибирские садоводы начали снимать урожай жимолости — в этом году ягода поспела в обычные сроки.





Фотографией жимолости, которую продают около Торгового центра в Академгородке, с НГС.НОВОСТИ поделилась местная жительница. «Пол-литра ягоды стоит 250 руб.», — рассказала она.





Как пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ глава фермерского хозяйства «Сад Шубиной» Людмила Шубина, появившаяся в продаже жимолость в основном еще недостаточно созревшая, она «с «прозеленью».





Лучше сбор этой ягоды начинать через неделю, чтобы она успела набрать больше сахара, посоветовала эксперт.





«Урожай жимолости в этом году достаточно хороший. Её цветение было в этом году в благоприятные сроки. Поздняя весна не сказалась на урожайности. Это исконно сибирская ягода, её естественный ареал распространения — это Томская область (Бакчарский район). Многие сорта, которые у нас находятся в садах, они родом именно оттуда. Для жимолости наше более южное расположение даже лучше, чем Бакчар», — отметила Людмила Шубина.





Следующая ягода, которая начнёт плодоносить в садах у новосибирцев, — это земляника. Ранние сорта этой ягоды («Даренка», «Орлец», «Львовская ранняя») поспеют уже к 25–26 июня, а основной урожай (среднеспелые сорта «Фестивальная», «Первоклассница», «Солнечная поляна») придётся на конец июня – начало июля. Пик сбора выпадет на 5–10 июля, сообщила садовод.





С середины мая на улицах Новосибирска также начали продавать черешню и «кубанскую» клубнику. Цены на ту и другую ягоды в среднем составляли около 400 руб. за килограмм.