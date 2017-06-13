Водитель заблокировал трамвайные пути на Богдана Хмельницкого

Авария на ул. Богдана Хмельницкого днём 13 июня
Авария на ул. Богдана Хмельницкого днём 13 июня

Днём 13 июня в Новосибирске иномарка протаранила трамвай № 11 напротив дома по ул. Богдана Хмельницкого, 14.


«Я увидел, как он подъехал под трамвай — водитель стал грубо ругаться, встал поперёк двух линий — в итоге водитель трамвая сам вызвал полицейских. 


Авария произошла около 13:30», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.


Как отметили в диспетчерской трамвайного депо № 5 на 13:52, сейчас в этом месте сообщение трамваев приостановлено, «вагоны стоят». 


Водитель заблокировал трамвайные пути на Богдана Хмельницкого



Пробка на ул. Богдана Хмельницкого после аварии
Пробка на ул. Богдана Хмельницкого после аварии


3 июня в Новосибирске произошла подобная авария с участием трамвая № 14 — на ул. Трикотажной он зацепил автомобиль «Фольксваген», который остановился на путях после ДТП. 

Мария Шевлягина
Фото читателя НГС (1, 2), фрагмент справочника 2ГИС (3)

Прочтений: 10185
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (108)108
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено