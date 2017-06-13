Водитель заблокировал трамвайные пути на Богдана Хмельницкого

Авария на ул. Богдана Хмельницкого днём 13 июня

Днём 13 июня в Новосибирске иномарка протаранила трамвай № 11 напротив дома по ул. Богдана Хмельницкого, 14.





«Я увидел, как он подъехал под трамвай — водитель стал грубо ругаться, встал поперёк двух линий — в итоге водитель трамвая сам вызвал полицейских.





Авария произошла около 13:30», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.







Как отметили в диспетчерской трамвайного депо № 5 на 13:52, сейчас в этом месте сообщение трамваев приостановлено, «вагоны стоят».















Пробка на ул. Богдана Хмельницкого после аварии





3 июня в Новосибирске произошла подобная авария с участием трамвая № 14 — на ул. Трикотажной он зацепил автомобиль «Фольксваген», который остановился на путях после ДТП.