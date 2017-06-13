Под Новосибирском экспериментальным картофелем из Китая засадили гектары земли

Под Новосибирском посадили 30 га картофеля в рамках эколого-географического эксперимента

Десятки гектаров полей в Новосибирской области засадили экспериментальным картофелем, привезённым из Китая.





«Мы видим, как по этому году увеличилось и, самое главное, предпосылки сделаны на 2018–2019 год, это по производству картофеля. Академия наук СО РАН вместе с китайским университетом заключили соглашение о выращивании картофеля и переработке здесь.





В этом году посажены первые 30 га первых экспериментальных клубней, а на будущий год позволит посадить до 600 га картофеля таких свойств.





И будут построены предприятия по переработке картофеля в картофельную муку, и китайские регионы заявляют большое потребление этой муки. Это нам очень важно, чтобы иметь стабильного покупателя, рынок сбыта большой», — рассказал 13 июня на встрече с журналистами губернатор Владимир Городецкий.





В Институте цитологии и генетики СО РАН рассказали, что в конце прошлого года они предварительно договорились с китайской компанией с госучастием «ПекинКРА» о создании в Новосибирской области самого крупного за Уралом картофелеводческого научно-производственного центра.







Предприятие будет заниматься разными работами: от производства семян и элитного посадочного материала до выращивания товарного картофеля, его последующей переработкой и экспортом. Планируется, что концессионное соглашение, по которому создадут селекционно-семеноводческий центр и предприятия по производству и переработке картофеля, Россия и Китай заключат до конца года.







«Картофель [будет лучше] по плодородию, качеству, наверное, по устойчивости к колорадскому жуку, эта беда есть, а самое главное — по его продуктивности, урожайности», — отметил губернатор.





В НСО хотят создать центр, который будет заниматься производством семян и выращиванием картофеля на продажу





Сейчас российские и китайские учёные, а также аграрии — компания «СибКРА» — засадили картофелем 30 га в рамках эколого-географического эксперимента. В посеве использовали картофель китайских сортов и сортов для промышленных посевов в европейской части России.





«Выращенный картофель будет реализован в КНР, а полученные данные по урожайности и устойчивости в дальнейшем послужат делу создания новых отечественных сортов картофеля, адаптированных к природно-климатическим условиям нашего региона и пригодных для технологической переработки», — говорят в Институте цитологии и генетики СО РАН.





По словам старшего научного сотрудника Лаборатории молекулярных биотехнологий института Вадима Хлесткина, в планах — засадить картофелем тысячи гектар для формирования отечественного семенного фонда. По мнению ученых, предприятие должно заработать на полную мощность уже через пять лет.