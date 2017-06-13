Поиски утонувших рыбаков в Новосибирской области растянулись на пять дней

Спасатели обследовали уже 3 тыс. кв. м озера, но погибших рыбаков пока не нашли

В Новосибирской области продолжаются поиски двух рыбаков, утонувших 9 июня в озере Малые Чаны.





Трагедия произошла около 17:00 в районе деревни Горносталиха Купинского района: волна опрокинула моторную лодку с тремя рыбаками в 1 км от берега. Спастись удалось лишь одному из них.







«Один из пострадавших с помощью двух полуторалитровых бутылок, находящихся в лодке и всплывших на поверхность озера, благодаря своей смекалке и знаниям, использовав их в качестве вспомогательного плавсредства и обхватив их двумя руками, добрался до берега», — рассказали историю спасения в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.







Ещё двоих рыбаков найти пока не удается. На месте работают инспекторы ГИМС и спасатели Карасукского поисково-спасательного отряда, подключившиеся к поискам 11 июня. Они обследуют озеро с лодок: забрасывают на дно специальные «кошки», чтобы выяснить, есть ли внизу тела. Также на место выехали водолазы.





«На данный момент спасателями обследовано 3000 кв. м. Поиски продолжаются», — сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.







Как ранее сообщали в СУ СКР по Новосибирской области, погибшим рыбакам было 57 и 39 лет.