Поиски утонувших рыбаков в Новосибирской области растянулись на пять дней

Спасатели обследовали уже 3 тыс. кв. м озера, но погибших рыбаков пока не нашли
Спасатели обследовали уже 3 тыс. кв. м озера, но погибших рыбаков пока не нашли

В Новосибирской области продолжаются поиски двух рыбаков, утонувших 9 июня в озере Малые Чаны.


Трагедия произошла около 17:00 в районе деревни Горносталиха Купинского района: волна опрокинула моторную лодку с тремя рыбаками в 1 км от берега. Спастись удалось лишь одному из них.


«Один из пострадавших с помощью двух полуторалитровых бутылок, находящихся в лодке и всплывших на поверхность озера, благодаря своей смекалке и знаниям, использовав их в качестве вспомогательного плавсредства и обхватив их двумя руками, добрался до берега», — рассказали историю спасения в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.


Ещё двоих рыбаков найти пока не удается. На месте работают инспекторы ГИМС и спасатели Карасукского поисково-спасательного отряда, подключившиеся к поискам 11 июня. Они обследуют озеро с лодок: забрасывают на дно специальные «кошки», чтобы выяснить, есть ли внизу тела. Также на место выехали водолазы.


«На данный момент спасателями обследовано 3000 кв. м. Поиски продолжаются», — сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.


Как ранее сообщали в СУ СКР по Новосибирской области, погибшим рыбакам было 57 и 39 лет.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

Прочтений: 11261
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено