Посреди детской площадки на Сибирской возникла опасная яма

Диаметр ямы — около 1,5 метров

В Новосибирске на детской площадке во дворе на ул. Сибирская, 17 образовалась огромная яма.







О провале почвы в Железнодорожном районе в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил житель этого дома.





По его словам, провал образовался две недели назад. За это время из небольшого углубления он превратился в яму диаметром около метра, которая даже не огорожена.





«Сначала была небольшая дырка. Дети подходили, интересовались, палки туда бросали. Потом яма начала становиться всё больше. Во время ливней [на выходных] туда, как в воронку, всё засасывало. Сейчас дети там играют, им интересно. К тому же в 30–50 метрах от этой площадки находится школа и детский сад», — описал ситуацию читатель. По его словам, визуально глубина ямы сейчас — около 1,5–2 метров.





Площадка на ул. Сибирской





В нескольких десятках метров от провала на дереве висит уведомление от АО «СИБЭКО» о проводимых гидравлических испытаниях





В управляющей компании (УК) «ЖЭУ-4» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что знают о проблеме. На прошлой неделе сотрудники УК уже засыпали провал отсевом, заверила мастер участка «ЖЭУ-4».





После звонка в управляющую организацию мастер пообещала, что рабочие сегодня выйдут на место и снова засыплют провал отсевом, проведут обследование ямы.





На дереве в нескольких десятках метров висит объявление от АО «СИБЭКО», в котором сообщается, что в этом районе проводятся гидравлические испытания. НГС.НОВОСТИ обратились за разъяснениями в ресурсоснабжающую организацию. В отделе по связям с общественностью «СИБЭКО» пояснили, что провал никак не связан с теплосетями.





«Наши специалисты выехали на место и обнаружили, что провал находится в 30 метрах от ближайшей теплотрассы. Они сделали диагностику и пришли к выводу, что ранее на этом месте, вероятно, находился погреб», — прокомментировали в компании.





В феврале новосибирцы также жаловались на ямы в месте игр детей. Углубления в земле на детской площадке Эдемского сада на ул. Богдана Хмельницкого тогда сделали строители для посадки деревьев.

