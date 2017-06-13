Посреди детской площадки на Сибирской возникла опасная яма

Диаметр ямы — около 1,5 метров
Диаметр ямы — около 1,5 метров

В Новосибирске на детской площадке во дворе на ул. Сибирская, 17 образовалась огромная яма.


О провале почвы в Железнодорожном районе в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил житель этого дома.


По его словам, провал образовался две недели назад. За это время из небольшого углубления он превратился в яму диаметром около метра, которая даже не огорожена. 


«Сначала была небольшая дырка. Дети подходили, интересовались, палки туда бросали. Потом яма начала становиться всё больше. Во время ливней [на выходных] туда, как в воронку, всё засасывало. Сейчас дети там играют, им интересно. К тому же в 30–50 метрах от этой площадки находится школа и детский сад», — описал ситуацию читатель.  По его словам, визуально глубина ямы сейчас — около 1,5–2 метров. 


Площадка на ул. Сибирской
Площадка на ул. Сибирской


В нескольких десятках метров от провала на дереве висит уведомление от АО «СИБЭКО» о проводимых гидравлических испытаниях
В нескольких десятках метров от провала на дереве висит уведомление от АО «СИБЭКО» о проводимых гидравлических испытаниях


В управляющей компании (УК) «ЖЭУ-4» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что знают о проблеме. На прошлой неделе сотрудники УК уже засыпали провал отсевом, заверила мастер участка «ЖЭУ-4».


После звонка в управляющую организацию мастер пообещала, что рабочие сегодня выйдут на место и снова засыплют провал отсевом, проведут обследование ямы. 


На дереве в нескольких десятках метров висит объявление от АО «СИБЭКО», в котором сообщается, что в этом районе проводятся гидравлические испытания. НГС.НОВОСТИ обратились за разъяснениями в ресурсоснабжающую организацию. В отделе по связям с общественностью «СИБЭКО» пояснили, что провал никак не связан с теплосетями.


«Наши специалисты выехали на место и обнаружили, что провал находится в 30 метрах от ближайшей теплотрассы. Они сделали диагностику и пришли к выводу, что ранее на этом месте, вероятно, находился погреб», — прокомментировали в компании. 


В феврале новосибирцы также жаловались на ямы в месте игр детей. Углубления в земле на детской площадке Эдемского сада на ул. Богдана Хмельницкого тогда сделали строители для посадки деревьев.

Ольга Власова
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