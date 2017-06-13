Бизнесмены заявили о маленькой наценке на товары в магазинах

10,9 % опрошенных бизнесменов считают, что ситуация в экономике только ухудшится

Новосибирские предприниматели жалуются на высокие налоги и чрезмерную арендную плату, но считают, что ситуация в экономике скоро улучшится.





К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата.







Работники службы статистики опросили 55 руководителей предприятий, занимающихся розничной торговлей в Новосибирской области, и разузнали, как бизнесмены оценивали общую экономическую ситуацию во II квартале 2017 года.







Как оказалось, многих опрошенных руководителей (74,5 %) устраивает экономическая ситуация. Неблагоприятной её считают только 12,7% участников опроса.







63,6 % опрошенных бизнесменов пожаловались на высокую конкуренцию, 60 % на низкую платежеспособность покупателей, 47,3 % — на высокий уровень налогов, 45,5 % — на чрезмерную арендную плату. 23,6 % предпринимателей признались в высоких транспортных расходах, 23,6 % — в недостатке денег. 21,8 % участников опроса посетовали на высокие проценты по коммерческим кредитам.







Также статистики выяснили, что во II квартале 2017 года предприниматели наценяли свои товары в среднем на 33,5 %.





«При этом большинство респондентов считают, что он (средний уровень торговой наценки. — О.Х.) существенно ниже уровня, который был бы достаточным для возмещения их затрат и обеспечил бы получение необходимой прибыли.





Разница между сложившимся и достаточным уровнем торговой наценки по всем обследованным организациям составила 6,4 процентных пункта. Среди опрошенных респондентов более 60 % полагают, что для получения необходимой прибыли средний уровень торговой наценки должен быть не ниже 16 %, но и не выше 50 %», — описали ситуацию в службе статистики.







Но, несмотря на трудности, многие участники опроса смотрят на ситуацию позитивно. Большинство из них считает, что ситуация в экономике будет улучшаться.







«Всего 10,9 % опрошенных спрогнозировали ухудшения в III квартале 2017 года», — сообщили в Новосибирскстате.





Как сообщалось ранее, за первые 5 месяцев 2017 года инфляция в Новосибирской области достигла 1,5 %. Больше всего подорожали платные услуги, чуть меньше — продукты и непродовольственные товары.