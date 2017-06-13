Шлагбаум во дворах на Блюхера рассорил соседей из двух домов

Шлагбаум перегородил проезд от дома № 41 к дому № 37 и дальше на ул. Блюхера

В Новосибирске появившийся на днях шлагбаум во дворах ул. Блюхера рассорил жителей двух соседних домов.





Жители дома № 41 возмутились действиями жителей соседнего дома № 37, которые поставили шлагбаум и перекрыли им выезд на ул. Блюхера.





Шлагбаум появился около дома по ул. Блюхера, 37 11 июня. «Около всех домов, у которых напрямую есть выезд на ул. Блюхера, везде есть шлагбаум. На каком основании, почему можно так поступать с соседними домами? Собственники дома № 37 беспрепятственно проехать к своему дому и подъезду могут, а нам ключ не дают», — рассказала жительница дома № 41 на ул. Блюхера Юлия Немилостивых.







По её словам, теперь машины аварийных служб и спецтехника должны заезжать только с ул. Ватутина и ехать по улице около домов, на которой «при встречном движении двум машинам невозможно проехать». Кроме того, говорит женщина, утром выехать на ул. Ватутина очень сложно: там большая пробка.







По словам Юлии Немилостивых, жители дома написали заявление в прокуратуру и намерены подать его сегодня, 13 июня.







Старшая по дому № 37 на ул. Блюхера Людмила Пахмутова рассказала, что поставить шлагбаум жителей вынудил сильный трафик возле их дома. «Мы долго терпели, все дома, начиная от Ватутина и до Космической, поставили [шлагбаумы], остался наш один двор. И у нас получилась объездная дорога с двухсторонним движением. Это не норма. За счёт тротуара стараются проехать. Мы провели общее собрание, приняли решение, сами собрали деньги», — пояснила Людмила Пахмутова.







По её словам, ключ от шлагбаума есть у нее и старшей по подъезду, которая всегда дома, поэтому женщины смогут открыть шлагбаум для пожарных машин, «скорой помощи» и спецтехники. «Больше свою дорогу мы не собираемся оставлять как объездную дорогу», — заключила Пахмутова.







В управляющей компании ООО «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района», которая обслуживает дом, сказали, что на установленный шлагбаум никто из жителей пока не жаловался.







Шлагбаумы в Новосибирске — довольно конфликтная тема. Недавно прокуратура потребовала руководство ТРЦ «Ройял Парк» убрать незаконно поставленный шлагбаум, ограничивающий въезд на парковку перед торговым центром.

