Новосибирский метромост попал в новый телепроект Первого канала

Новосибирский метромост попал в новый телепроект Первого канала
Новосибирский метромост попал в новый телепроект Первого канала

В Новосибирске прошли съёмки передачи нового проекта Первого канала о российских городах — туда попали метромост и зоопарк.


Проект принадлежит телевизионному холдингу «Красный квадрат», который занимается производством телепрограмм, сериалов, документальных и художественных фильмов. В новую программу холдинга о российских городах включили и Новосибирск, рассказали в новосибирском метрополитене.


«Для съёмок телепередачи о Новосибирске "Красный квадрат" выбрал два городских объекта, которые известны за пределами России. Речь идёт о Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило и о новосибирском метромосте — самом длинном крытом метромосте в мире», — передаёт метрополитен.


Как рассказали сотрудники новосибирской подземки, съёмки прошли 9 июня.


Зрители программы могут увидеть панорамные съёмки метромоста, а также вид на него из кабины машиниста и кадры, снятые с помощью дрона.


Кстати, съёмками Новосибирска с высоты птичьего полёта в последнее время увлекаются и жители соседних городов. Например, в конце мая жителя Красноярска так впечатлил аквапарк, что он снял про него видеоролик с помощью квадрокоптера.

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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