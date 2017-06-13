Новосибирский метромост попал в новый телепроект Первого канала

В Новосибирске прошли съёмки передачи нового проекта Первого канала о российских городах — туда попали метромост и зоопарк.







Проект принадлежит телевизионному холдингу «Красный квадрат», который занимается производством телепрограмм, сериалов, документальных и художественных фильмов. В новую программу холдинга о российских городах включили и Новосибирск, рассказали в новосибирском метрополитене.





«Для съёмок телепередачи о Новосибирске "Красный квадрат" выбрал два городских объекта, которые известны за пределами России. Речь идёт о Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило и о новосибирском метромосте — самом длинном крытом метромосте в мире», — передаёт метрополитен.





Как рассказали сотрудники новосибирской подземки, съёмки прошли 9 июня.





Зрители программы могут увидеть панорамные съёмки метромоста, а также вид на него из кабины машиниста и кадры, снятые с помощью дрона.





Кстати, съёмками Новосибирска с высоты птичьего полёта в последнее время увлекаются и жители соседних городов. Например, в конце мая жителя Красноярска так впечатлил аквапарк, что он снял про него видеоролик с помощью квадрокоптера.