Власти объявили реконструкцию трасс под Новосибирском на 4 миллиарда

На реконструкцию двух участков трасс в Новосибирском районе власти собираются потратить больше 4 млрд руб.
На реконструкцию двух участков трасс в Новосибирском районе власти собираются потратить больше 4 млрд руб.

Власти Новосибирской области объявили два аукциона на реконструкцию дорог регионального значения стоимостью более 4 млрд руб.


Сообщения об аукционах появились на сайте госзакупок 10 июня. Определить победителей заказчик (ГКУ НСО «Территориальное управление автодорог Новосибирской области») планирует 30 июня.


Как следует из опубликованных документов, на реконструкцию 8,7-километрового отрезка автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар» власти рассчитывают потратить не больше 3,2 млрд руб. — такова начальная (максимальная) цена контракта. 


Победитель этого аукциона должен будет реконструировать участок дороги в Новосибирском районе между Новосибирском и Ярково. 


За работу подрядчик должен взяться уже в 2017 году.


«Дата окончания выполнения работ на объекте (до данной даты результат работ должен быть передан заказчику) — 10.08.2023», — говорится в документах закупки.


Также власти планируют реконструировать 1,93-километровый участок автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» в Новосибирском районе. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,035 млрд руб. На выполнение работы подрядчику дается 3 года. Закончить реконструкцию он должен к 30 августа 2020 года.


Ранее аналитики из антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» подсчитали стоимость ремонта, строительства и содержания 1 км дорог в Новосибирске. Как оказалось, затраты составляют 6 млн 584,7 тыс. руб. на 1 км дорог. Это меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, но больше, чем, например, в Барнауле, Омске или Чите.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

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