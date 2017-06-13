К Новосибирской области приближается аномальное тепло


Погода на этой неделе будет аномально тёплой 
Погода на этой неделе будет аномально тёплой 

Синоптики рассказали о погоде в Новосибирской области на эту неделю — на смену  грозовым дождям придёт аномальное тепло.  


«На территории Новосибирской области и смежных регионов будет господствовать довольно высокая область высокого атмосферного давления с выносом воздушных масс из районов Казахстана и Средней Азии, поэтому пойдёт нарастание тепла. 


Погода будет для этих дней аномально тёплой»,


— рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Предполагается, что температура ночью будет от +9 до +16, а днём  воздух прогреется только до +23…+32 градусов.


Минувшая неделя в Новосибирске была не такой жаркой. Днём столбик термометра в среднем показывал от +18 до + 24 градусов.

Ольга Власова
Фото Анны Золотовой 

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