К Новосибирской области приближается аномальное тепло





Погода на этой неделе будет аномально тёплой

Синоптики рассказали о погоде в Новосибирской области на эту неделю — на смену грозовым дождям придёт аномальное тепло.





«На территории Новосибирской области и смежных регионов будет господствовать довольно высокая область высокого атмосферного давления с выносом воздушных масс из районов Казахстана и Средней Азии, поэтому пойдёт нарастание тепла.





Погода будет для этих дней аномально тёплой»,





— рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Предполагается, что температура ночью будет от +9 до +16, а днём воздух прогреется только до +23…+32 градусов.





Минувшая неделя в Новосибирске была не такой жаркой. Днём столбик термометра в среднем показывал от +18 до + 24 градусов.