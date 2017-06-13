К Новосибирской области приближается аномальное тепло
Синоптики рассказали о погоде в Новосибирской области на эту неделю — на смену грозовым дождям придёт аномальное тепло.
«На территории Новосибирской области и смежных регионов будет господствовать довольно высокая область высокого атмосферного давления с выносом воздушных масс из районов Казахстана и Средней Азии, поэтому пойдёт нарастание тепла.
Погода будет для этих дней аномально тёплой»,
— рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Предполагается, что температура ночью будет от +9 до +16, а днём воздух прогреется только до +23…+32 градусов.
Минувшая неделя в Новосибирске была не такой жаркой. Днём столбик термометра в среднем показывал от +18 до + 24 градусов.
Ольга Власова
Фото Анны Золотовой
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