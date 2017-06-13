ДТП около мечети парализовало движение по ул. Ватутина


ДТП произошло около мечети
ДТП произошло около мечети

Авария на въезде на эстакаду у «МЕГИ» заблокировала движение по ул. Ватутина.


Движение на участке улицы около мечети регулируют полицейские, сообщил НГС.НОВОСТИ очевидец ДТП. 


По данным сервиса Яндекс.Пробки, на 8:35 полностью парализовано движение по Винаповскому мосту. Затор начинается у остановки «Мебельная фабрика» и тянется до ТРЦ  «МЕГА». Скорость потока по мосту — 7 км/ч, по ул. Ватутина — 5 км/ч. Также осложнён выезд на ул. Ватутина со стороны ул. Мира.


Скорость потока на участке Ватутина около «МЕГИ» — 5 км/ч 
Скорость потока на участке Ватутина около «МЕГИ» — 5 км/ч 


В целом уровень загруженности дорог утром 13 июня оценивается на 4 балла.


Новосибирцам нередко приходится стоять в пробке на Винаповском мосту. 29 мая утром затор по нему также был особенно серьёзным. Дорожную ситуацию осложнило ДТП с автомобилем «Сузуки». Кроме того, на пересечении ул. Мира, Советского шоссе и ул. Аникина шли дорожные работы.

Ольга Власова
Фото очевидца (1), скриншот yandex.ru/maps/65/novosibirsk/ (2)

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