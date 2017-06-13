В Октябрьском районе на два месяца закрыли движение на ул. Автогенной

Движение откроют 9 августа

В Октябрьском районе с 13 июня закрыли для движения участок проезжей части ул. Автогенная.







Речь идёт об участке ул. Автогенная от ул. Далидовича, 237 до пересечения с ул. Красноармейской.







«Это связано с проведением ООО СК "СтройЭнергоРесурс" земляных работ при техническом перевооружении тепловой сети», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Окончание работ запланировано на 9 августа.





Перекрытый участок ул. Автогенная находится неподалёку от почтового отделения № 63 и скульптуры «Эйфелева башня»





В мэрии предупредили, что водителям нужно быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что на прошлой неделе в Новосибирске также ввели некоторые ограничения в движении по городу. Так, из-за аварийных работ на 2 метра сузили ул. Крылова между ул. Семьи Шамшиных и ул. Ольги Жилиной недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина».