В Октябрьском районе на два месяца закрыли движение на ул. Автогенной

Движение откроют 9 августа 
Движение откроют 9 августа 

В Октябрьском районе с 13 июня закрыли для движения участок проезжей части ул. Автогенная.


Речь идёт об участке ул. Автогенная от ул. Далидовича, 237 до пересечения с ул. Красноармейской. 


«Это связано с проведением ООО СК "СтройЭнергоРесурс" земляных работ при техническом перевооружении тепловой сети», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Окончание работ запланировано на 9 августа. 


Перекрытый участок ул. Автогенная находится неподалёку от почтового отделения № 63 и скульптуры «Эйфелева башня» 
Перекрытый участок ул. Автогенная находится неподалёку от почтового отделения № 63 и скульптуры «Эйфелева башня» 


В мэрии предупредили, что водителям нужно быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что на прошлой неделе в Новосибирске также ввели некоторые ограничения в движении по городу. Так,  из-за аварийных работ на 2 метра сузили ул. Крылова между ул. Семьи Шамшиных и ул. Ольги Жилиной недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина». 

Ольга Власова
Фото Сергея Ляшко (1), схема на основе карты 2ГИС (2)

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