В Октябрьском районе на два месяца закрыли движение на ул. Автогенной
В Октябрьском районе с 13 июня закрыли для движения участок проезжей части ул. Автогенная.
Речь идёт об участке ул. Автогенная от ул. Далидовича, 237 до пересечения с ул. Красноармейской.
«Это связано с проведением ООО СК "СтройЭнергоРесурс" земляных работ при техническом перевооружении тепловой сети», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Окончание работ запланировано на 9 августа.
В мэрии предупредили, что водителям нужно быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что на прошлой неделе в Новосибирске также ввели некоторые ограничения в движении по городу. Так, из-за аварийных работ на 2 метра сузили ул. Крылова между ул. Семьи Шамшиных и ул. Ольги Жилиной недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина».
Ольга Власова
Фото Сергея Ляшко (1), схема на основе карты 2ГИС (2)