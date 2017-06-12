Цена на проезд в городской маршрутке до вокзала увеличится на 5 рублей

Цена на проезд в городской маршрутке до вокзала увеличится на 5 рублей

С 15 июня подорожает проезд на маршрутном такси № 51 на 5 руб., сообщила читательница НГС.НОВОСТИ Нонна.


«Это маршрутка идет откуда-то с Родников через "Ленту" и до железнодорожного вокзала — до нашего главного вокзала (ул. Земнухова – Вокзал-Главный. — И.К.). Я сегодня ехала на ней. Стоимость проезда пока 25 руб.», — рассказала читательница.


Дозвониться до перевозчика, чтобы подтвердить повышение и выяснить причину, корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось. По указанному на сайте ЦУГАЭТ телефону диспетчера перевозчика Виталия Сарычева, который обслуживает и 51-й маршрут, никто не брал трубку.


Кстати, неделю назад НГС.НОВОСТИ уже сообщали, что с 15 июня повысятся цены за проезд и в двух других популярных маршрутных такси. Председатель «Транспортного союза Сибири» и директор ПАТП-5 Валерий Ильенко пояснил тогда НГС.НОВОСТИ, что по федеральному закону № 220, вступившему в силу летом 2015 года, владельцы коммерческих маршрутов имеют право сами определять цену на проезд. 

Илья Калинин
Фото прислано читательницей НГС.НОВОСТИ Нонной 

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