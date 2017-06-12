КамАЗ застрял в грязи на трассе под Новосибирском

КамАЗ застрял на обочине между Шелковичихой и трассой Р-383

КамАЗ застрял под Новосибирском, съехав по грязи на обочину грунтовой дороги между станцией Шелковичиха и трассой на Ленинск-Кузнецкий.







«Я проезжал там ранним утром во время дождя. Жижи было — капец! Потаскало по дороге хорошо. Перед выездом [с грунтовой] на асфальтированную дорогу, почти как раз [там], где КамАЗ застрял, хорошо прям таскало. Там разбитый участок дороги. И утром стоял какой-то грузовичок, буксовал, но я как шёл, так и шёл, не сбрасывая газ, чтобы не встать», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ проезжавший утром по этой дороге водитель Toyota Avensis Роман.







По словам Романа, разбитый участок образовался после дождей на грунтовой дороге, которая идет между станцией Шелковичиха (с. Берёзовка) и трассой Р-383. Самый сложный отрезок дороги находится примерно в километре от выезда на асфальтированную трассу.







По словам очевидца, проезжавшего в этом месте утром, дорогу сильно размыло шедшими накануне дождями



Фото с места происшествия появилось в группе службы эвакуции «АСТ54» соцсети «ВКонтакте». Там же, по словам очевидцев, сообщалось, что молодой водитель КамАЗа ожидает приезда трактора.







Кстати, однажды на обочине в Новосибирске застрял танк, о чём сообщалось в соцсетях. Правда, в пресс-службе Центрального военного округа объяснили, что в танке случилась техническая неполадка.