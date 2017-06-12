КамАЗ застрял в грязи на трассе под Новосибирском

КамАЗ застрял на обочине между Шелковичихой и трассой Р-383
КамАЗ застрял на обочине между Шелковичихой и трассой Р-383

КамАЗ застрял под Новосибирском, съехав по грязи на обочину грунтовой дороги между станцией Шелковичиха и трассой на Ленинск-Кузнецкий.


«Я проезжал там ранним утром во время дождя. Жижи было — капец! Потаскало по дороге хорошо. Перед выездом [с грунтовой] на асфальтированную дорогу, почти как раз [там], где КамАЗ застрял, хорошо прям таскало. Там разбитый участок дороги. И утром стоял какой-то грузовичок, буксовал, но я как шёл, так и шёл, не сбрасывая газ, чтобы не встать», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ проезжавший утром по этой дороге водитель Toyota Avensis Роман.


По словам Романа, разбитый участок образовался после дождей на грунтовой дороге, которая идет между станцией Шелковичиха (с. Берёзовка) и трассой Р-383. Самый сложный отрезок дороги находится примерно в километре от выезда на асфальтированную трассу.


По словам очевидца, проезжавшего в этом месте утром, дорогу сильно размыло шедшими накануне дождями
По словам очевидца, проезжавшего в этом месте утром, дорогу сильно размыло шедшими накануне дождями


Фото с места происшествия появилось в группе службы эвакуции «АСТ54» соцсети «ВКонтакте». Там же, по словам очевидцев, сообщалось, что молодой водитель КамАЗа ожидает приезда трактора.


Кстати, однажды на обочине в Новосибирске застрял танк, о чём сообщалось в соцсетях. Правда, в пресс-службе Центрального военного округа объяснили, что в танке случилась техническая неполадка. 

Илья Калинин
Фото службы эвакуации «АСТ-54» vk.com/act54

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