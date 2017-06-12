Новосибирцы не смогли попасть в музей природы и выстроились в очередь у краеведческого

Новосибирцы, собравшиеся днем у музея природы, так в него и не попали
Новосибирцы, собравшиеся днем у музея природы, так в него и не попали

Новосибирцы пожаловались, что не могут попасть в музей природы и рассказали о многометровой очереди из желающих зайти бесплатно в краеведческий музей. 


«Художественный открыт, а вот музей природы был закрыт. Мы там полчаса стояли, и там очень много людей было — человек 30. Стучали в дверь, звонили по телефону музея, но никто не открыл и не взял трубку», — рассказала читательница НГС.НОВОСТИ Екатерина, которая пришла в музей природы к 13:00.


У краеведческого музея выстроилась очередь длиной около 30 м
У краеведческого музея выстроилась очередь длиной около 30 м


В краеведческий музей примерно в это же время выстроилась многометровая очередь. Оказавшаяся у краеведческого музея корреспондент НГС.НОВОСТИ Дарья Януш сообщила в редакцию об очереди примерно в 30 м. 


Как рассказали очевидцы, очереди у входа в Художественный музей не было, но в самих залах было очень много посетителей.


Напомним, 9 июня губернатор НСО Владимир Городецкий подписал постановление о том, что с 10 по 12 июня художественный и краеведческий музеи (Красный проспект, 5 и Красный проспект, 23 соответственно), а также музей природы (Вокзальная магистраль, 11) и музей связи Сибири (ул. Советская, 33) в честь Дня России будут работать бесплатно.


Взять комментарии у руководства краеведческого музея не удалось: по телефонам как самого музея, так и сотрудников во время написания новости никто не отвечал.  

Илья Калинин
Фото Дарьи Януш (2), читательницы НГС.НОВОСТИ Екатерины (1)

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