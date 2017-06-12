Сын Толоконского получил высокую должность в мэрии Новосибирска

Алексей Толоконский — новый начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть решил назначить новым начальником управления физической культуры и спорта сына Виктора Толоконского — Алексея Толоконского.





В конце прошлой недели стало известно, что с поста главы управления физкультуры и спорта уволилась Марина Курносова. Она перешла на работу в Новосибирский центр высшего спортивного мастерства, чтобы заниматься «реальным спортом».





Сегодня, 12 июня, мэр Анатолий Локоть, отвечая на вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ, сообщил, что уже решил вопрос о назначении нового главы управления.







«Сейчас я принял решение о назначении на эту должность Толоконского Алексея Викторовича, который имеет опыт руководства командой по мини-футболу, он вывел её в тройку лучших в РФ. В спорте он известный человек.







На мой взгляд, у него достаточный запас знаний, опыта, организационного таланта для того, чтобы развивать дальше городской спорт, а спорт наш богат традициями и заложен, как мне кажется, [в нём] большой потенциал. Поэтому пожелаем успеха ему на этом посту и новых достижений», — рассказал Анатолий Локоть.







Алексей Толоконский всё ещё указан на официальном сайте мини-футбольного клуба «Сибиряк» как президент. По информации Lenta.ru, Алексей Толоконский — сын бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского (после ухода с этой должности также работал полпредом президента в СФО, сейчас губернатор Красноярского края). Алексей родился в 1978 году, окончил Новосибирский мединститут по специальности «Менеджмент в медицине», а в 2008 году был назначен заместителем руководителя департамента здравоохранения Новосибирской области.