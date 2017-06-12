«Тойота» провалилась в асфальт на Линейной

Автомобиль увяз в асфальт передними колёсами
Автомобиль увяз в асфальт передними колёсами

Сегодня в районе 12:30 на ул. Линейной в Заельцовском районе Новосибирска провалился в асфальт автомобиль Toyota Sprinter Carib. 


«Машина, видимо, парковалась и провалилась передним колесом. На месте находится экипаж ГИБДД, который пытается вытащить автомобиль из ямы. Но пока безуспешно — уже вырвали ему буксировочный крюк. В этом месте под дорогой находится теплотрасса, которую, вероятно, периодически подмывает», — сообщил фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ Александр Ощепков, оказавшийся на месте происшествия.


Ранее в этом же месте дыра в асфальте была обнаружена жителями Заельцовского района после работы снегоуборочной техники. 

Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова

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