«Тойота» провалилась в асфальт на Линейной
Сегодня в районе 12:30 на ул. Линейной в Заельцовском районе Новосибирска провалился в асфальт автомобиль Toyota Sprinter Carib.
«Машина, видимо, парковалась и провалилась передним колесом. На месте находится экипаж ГИБДД, который пытается вытащить автомобиль из ямы. Но пока безуспешно — уже вырвали ему буксировочный крюк. В этом месте под дорогой находится теплотрасса, которую, вероятно, периодически подмывает», — сообщил фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ Александр Ощепков, оказавшийся на месте происшествия.
Ранее в этом же месте дыра в асфальте была обнаружена жителями Заельцовского района после работы снегоуборочной техники.
Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова
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