На набережную Оби вышли тысячи митингующих против коррупции

Некоторые митингующие держат в руках уточек
Некоторые митингующие держат в руках уточек

На Михайловской набережной Новосибирска около 13:30 началась акция новосибирских сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.


Митинг был анонсирован заранее как антикоррупционный, его проведение было согласовано с городскими властями. 


По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, находящегося на месте событий, на набережной собралось порядка 3 тыс. человек — то есть примерно столько же, сколько участвует в официальных мероприятиях по случаю празднования Дня России на площади Ленина. 


Митингующие у метромоста через Обь
Митингующие у метромоста через Обь


По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, на Михайловской набережной собралось не менее 3 тыс. человек
По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, на Михайловской набережной собралось не менее 3 тыс. человек


Колонна митингующих двигается от метромоста к памятнику Александру III в парке «Городское начало». Собравшиеся скандируют лозунги. 


Как и на прошлой антикоррупционной акции, среди собравшихся много молодёжи
Как и на прошлой антикоррупционной акции, среди собравшихся много молодёжи


Митингующие идут по Михайловской набережной
Митингующие идут по Михайловской набережной


Главный лозунг колонны митинга
Главный лозунг колонны митинга


Наш корреспондент отмечает, что мероприятие проходит спокойно: колонну сопровождает полиция, нарушений общественного порядка нет.


Около 14:00 колонна подошла к памятнику Александру III — здесь пройдёт уже сам митинг. Число участников акции подросло на несколько сотен.


Напомним, прошлая акция антикоррупционной направленности прошла в Новосибирске 26 марта — тогда на неё вышло около 4 тыс. человек.


Собравшиеся по очереди выступают с трибуны у памятника монарху. Бывший руководитель департамента массовых коммуникаций НСО Андрей Гладченко отметил, что в Новосибирске антикоррупционный митинг проходит традиционно спокойнее, чем в других городах страны, особенно в Москве. Депутат Госдумы II созыва, которая заседала в 1995–1999 годах, Аркадий Янковский вспоминает митинги 1990-х, а ещё один активист, Дмитрий Холявченко, жалуется на местную власть, из-за которой, по его мнению, колонне пришлось идти на набережной по лужам (напомним, после Дня города мэрия Новосибирска решила начать реконструкцию Михайловской набережной).


Как и на официальном митинге в честь Дня России, участники антикоррупционной акции на Михайловской набережной держат в руках триколоры.


Митинг у памятника Александру III 
Митинг у памятника Александру III 


От организаторов звучат оценки количества митингующих — около 5 тыс. человек. Корреспондент НГС.НОВОСТИ на Михайловской набережной готов поспорить — порядка 4 тыс. человек.


Выступающие также призывают не давать взяток, что напоминает собравшимся о заявленной повестке митинга.


Митинг завершился под песню Стаса Намина «Мы желаем счастья вам!» — собравшиеся начинают расходиться. Корреспондент НГС.НОВОСТИ сообщает, что мероприятие прошло без явных нарушений общественного порядка.


Митингующие покидают Михайловскую набережную
Митингующие покидают Михайловскую набережную


Стас Соколов
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