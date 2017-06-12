На набережную Оби вышли тысячи митингующих против коррупции

Некоторые митингующие держат в руках уточек

На Михайловской набережной Новосибирска около 13:30 началась акция новосибирских сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.





Митинг был анонсирован заранее как антикоррупционный, его проведение было согласовано с городскими властями.





По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, находящегося на месте событий, на набережной собралось порядка 3 тыс. человек — то есть примерно столько же, сколько участвует в официальных мероприятиях по случаю празднования Дня России на площади Ленина.





Митингующие у метромоста через Обь





По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, на Михайловской набережной собралось не менее 3 тыс. человек





13:52

Колонна митингующих двигается от метромоста к памятнику Александру III в парке «Городское начало». Собравшиеся скандируют лозунги.







Как и на прошлой антикоррупционной акции, среди собравшихся много молодёжи





Митингующие идут по Михайловской набережной





Главный лозунг колонны митинга





Наш корреспондент отмечает, что мероприятие проходит спокойно: колонну сопровождает полиция, нарушений общественного порядка нет.





14:00

Около 14:00 колонна подошла к памятнику Александру III — здесь пройдёт уже сам митинг. Число участников акции подросло на несколько сотен.







Напомним, прошлая акция антикоррупционной направленности прошла в Новосибирске 26 марта — тогда на неё вышло около 4 тыс. человек.





14:14

Собравшиеся по очереди выступают с трибуны у памятника монарху. Бывший руководитель департамента массовых коммуникаций НСО Андрей Гладченко отметил, что в Новосибирске антикоррупционный митинг проходит традиционно спокойнее, чем в других городах страны, особенно в Москве. Депутат Госдумы II созыва, которая заседала в 1995–1999 годах, Аркадий Янковский вспоминает митинги 1990-х, а ещё один активист, Дмитрий Холявченко, жалуется на местную власть, из-за которой, по его мнению, колонне пришлось идти на набережной по лужам (напомним, после Дня города мэрия Новосибирска решила начать реконструкцию Михайловской набережной).







14:25

Как и на официальном митинге в честь Дня России, участники антикоррупционной акции на Михайловской набережной держат в руках триколоры.







Митинг у памятника Александру III





14:41

От организаторов звучат оценки количества митингующих — около 5 тыс. человек. Корреспондент НГС.НОВОСТИ на Михайловской набережной готов поспорить — порядка 4 тыс. человек.





Выступающие также призывают не давать взяток, что напоминает собравшимся о заявленной повестке митинга.





14:50

Митинг завершился под песню Стаса Намина «Мы желаем счастья вам!» — собравшиеся начинают расходиться. Корреспондент НГС.НОВОСТИ сообщает, что мероприятие прошло без явных нарушений общественного порядка.





Митингующие покидают Михайловскую набережную



