Тысячи новосибирцев с зонтами пришли к оперному театру на главный праздник страны

Участники митинга заполнили почти всё пространство между памятником и сценой. Фото Стаса Соколова
Участники митинга заполнили почти всё пространство между памятником и сценой. Фото Стаса Соколова


В Театральном сквере перед входом в Новосибирский театр оперы и балета начался праздничный митинг, посвященный празднованию Дня России.


На входе помощь полицейским оказывают дружинники. Фото Стаса Соколова
На входе помощь полицейским оказывают дружинники. Фото Стаса Соколова


По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, около полудня в сквере было уже не меньше 3 тыс. человек — и люди всё подходили. Зона проведения митинга обнесена заграждениями: на входе полицейские и помогающие им дружинники досматривают вещи.

 

Учащиеся военных школ с триколорами в руках. Фото Стаса Соколова
Учащиеся военных школ с триколорами в руках. Фото Стаса Соколова


Участники митинга прибывали, как правило, небольшими группами. «Просто пришли отметить праздник», — уверяли участники акции, с которыми удалось поговорить корреспонденту НГС.НОВОСТИ. На входе девушки-активистки раздавали всем желающим листовки с текстом гимна России. 


Участники митинга могли проявить индивидуальность при помощи зонтиков. Фото Стаса Соколова
Участники митинга могли проявить индивидуальность при помощи зонтиков. Фото Стаса Соколова


Поскольку с утра 12 июня в Новосибирске пасмурно и временами идёт дождь, абсолютное большинство участников митинга пришли на мероприятие с зонтами самых разных расцветок и рисунков.


Желающие могут раскрасить лица в цвета российского флага. Фото Стаса Соколова
Желающие могут раскрасить лица в цвета российского флага. Фото Стаса Соколова


Собравшихся ждет концертная программа — на сцене будут выступать профессиональные и любительские коллективы. Вне сцены, сразу за памятником Ленину, организован спортивный городок, желающие могут также принять участие в интерактивной программе, «направленной на укрепление знаний государственной символики России». К празднованию также присоединились участники велопробега, который стартовал ранее от ГПНТБ. 


Для любителей подвижных игр в Театральном сквере соорудили спортивный городок. Фото Стаса Соколова
Для любителей подвижных игр в Театральном сквере соорудили спортивный городок. Фото Стаса Соколова


Праздничные мероприятия начались и в Первомайском сквере, где зрителям будет представлена программа «Я люблю тебя, Россия» — стихотворный марафон в рамках проекта «Библиотека на траве».

Стас Соколов
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