Тысячи новосибирцев с зонтами пришли к оперному театру на главный праздник страны
В Театральном сквере перед входом в Новосибирский театр оперы и балета начался праздничный митинг, посвященный празднованию Дня России.
По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, около полудня в сквере было уже не меньше 3 тыс. человек — и люди всё подходили. Зона проведения митинга обнесена заграждениями: на входе полицейские и помогающие им дружинники досматривают вещи.
Участники митинга прибывали, как правило, небольшими группами. «Просто пришли отметить праздник», — уверяли участники акции, с которыми удалось поговорить корреспонденту НГС.НОВОСТИ. На входе девушки-активистки раздавали всем желающим листовки с текстом гимна России.
Поскольку с утра 12 июня в Новосибирске пасмурно и временами идёт дождь, абсолютное большинство участников митинга пришли на мероприятие с зонтами самых разных расцветок и рисунков.
Собравшихся ждет концертная программа — на сцене будут выступать профессиональные и любительские коллективы. Вне сцены, сразу за памятником Ленину, организован спортивный городок, желающие могут также принять участие в интерактивной программе, «направленной на укрепление знаний государственной символики России». К празднованию также присоединились участники велопробега, который стартовал ранее от ГПНТБ.
Праздничные мероприятия начались и в Первомайском сквере, где зрителям будет представлена программа «Я люблю тебя, Россия» — стихотворный марафон в рамках проекта «Библиотека на траве».
Стас Соколов
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