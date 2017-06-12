Тысячи новосибирцев с зонтами пришли к оперному театру на главный праздник страны

Участники митинга заполнили почти всё пространство между памятником и сценой. Фото Стаса Соколова





В Театральном сквере перед входом в Новосибирский театр оперы и балета начался праздничный митинг, посвященный празднованию Дня России.







На входе помощь полицейским оказывают дружинники. Фото Стаса Соколова





По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, около полудня в сквере было уже не меньше 3 тыс. человек — и люди всё подходили. Зона проведения митинга обнесена заграждениями: на входе полицейские и помогающие им дружинники досматривают вещи.





Учащиеся военных школ с триколорами в руках. Фото Стаса Соколова





Участники митинга прибывали, как правило, небольшими группами. «Просто пришли отметить праздник», — уверяли участники акции, с которыми удалось поговорить корреспонденту НГС.НОВОСТИ. На входе девушки-активистки раздавали всем желающим листовки с текстом гимна России.





Участники митинга могли проявить индивидуальность при помощи зонтиков. Фото Стаса Соколова





Поскольку с утра 12 июня в Новосибирске пасмурно и временами идёт дождь, абсолютное большинство участников митинга пришли на мероприятие с зонтами самых разных расцветок и рисунков.







Желающие могут раскрасить лица в цвета российского флага. Фото Стаса Соколова





Собравшихся ждет концертная программа — на сцене будут выступать профессиональные и любительские коллективы. Вне сцены, сразу за памятником Ленину, организован спортивный городок, желающие могут также принять участие в интерактивной программе, «направленной на укрепление знаний государственной символики России». К празднованию также присоединились участники велопробега, который стартовал ранее от ГПНТБ.







Для любителей подвижных игр в Театральном сквере соорудили спортивный городок. Фото Стаса Соколова





Праздничные мероприятия начались и в Первомайском сквере, где зрителям будет представлена программа «Я люблю тебя, Россия» — стихотворный марафон в рамках проекта «Библиотека на траве».