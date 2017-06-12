В переходе на Ипподромской новосибирцы обнаружили труп мужчины

В переходе на Ипподромской новосибирцы обнаружили труп мужчины (фото)

В крытом переходе на ул. Ипподромской, в районе дома по адресу ул. Державина, 92, обнаружен труп мужчины. 


«Сообщение в полицию поступило в 8:15. Жители Новосибирска обнаружили труп мужчины. Предварительная причина смерти: сердечный приступ. Никаких криминальных следов нет», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областной полиции.


Как добавили в полиции, мужчина 1951 года рождения, его родственники уже установлены и оповещены.


Фото с места происшествия появилось в группе «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте». Там же, по словам очевидцев, сообщалось, что мужчина упал и ударился головой. 


7 июня мужчина скончался в самолете, летевшем из Новосибирска в Москву. 

Илья Калинин
Фото: группа «Инцидент Новосибирск» vk.com/incident_nsk

Прочтений: 8201
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено