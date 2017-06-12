В переходе на Ипподромской новосибирцы обнаружили труп мужчины

В крытом переходе на ул. Ипподромской, в районе дома по адресу ул. Державина, 92, обнаружен труп мужчины.







«Сообщение в полицию поступило в 8:15. Жители Новосибирска обнаружили труп мужчины. Предварительная причина смерти: сердечный приступ. Никаких криминальных следов нет», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областной полиции.







Как добавили в полиции, мужчина 1951 года рождения, его родственники уже установлены и оповещены.







Фото с места происшествия появилось в группе «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте». Там же, по словам очевидцев, сообщалось, что мужчина упал и ударился головой.





7 июня мужчина скончался в самолете, летевшем из Новосибирска в Москву.

