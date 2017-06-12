Сотни велосипедистов заблокировали движение машин в центре Новосибирска

Сегодняшний велопробег оказался не таким массовым, как 8 мая, когда по магистралям прокатились тысячи новосибирцев

Утром 12 июня на площади у ГПНТБ в Новосибирске стартовал массовый веломотопробег ко Дню России — ради толпы участников акции ГИБДД снова перекрывает магистрали.





Велосипедисты начали собираться у ГПНТБ в 9:30, а стартовали в 10:30 — по оценкам самих участников, на акцию приехало около 200 человек. Несмотря на дождливую погоду, организаторы ждали толпу участников.







«Во-первых, мы проводили в такую погоду события — и люди приезжают. Да, меньше, но в городе так много любителей велосипеда, что даже в таком случае несколько сотен человек мы ждём.





А во-вторых, у нашей организации есть принцип — мы не отменяем события, мы сделаем [их] для тех, кто приедет»,





— рассказал НГС.НОВОСТИ организатор велопробега, руководитель общественной организации «Привет, велосипед!» Алексей Куницин.





На пробег пригласили байкеров





Толпа спортсменов с флагами отправилась по традиционному маршруту: от пл. Пименова на Октябрьский мост, оттуда — к монументу Славы, и после короткой остановки — через Димитровский мост на площадь перед оперным театром. Такой путь велосипедисты практикуют на велозаезде «Километры Победы», который проходит каждый год 8 мая.







Начальник культурного департамента мэрии Анна Терешкова среди участников велопробега





Движение контролируют Госавтоинспекция и организаторы в ярких жилетах — пока велоколонна проезжает, движение автомобилистов на проезжей части заблокировано. Финиш намечен на 12:00 на пл. Ленина, участники споют гимн России.







Алексей Куницин пояснил, что маршрут решили повторить, поскольку он знаком и участникам, и ГИБДД, — это упрощает организацию акции. По словам Куницина, возможно, изменится маршрут майского велопробега, т.к. «событие стало слишком большим».











Что касается перекрытия дорог, организаторы заверили, что лично им не приходят жалобы от водителей в почту или в соцсетях. «Полагаю, что наши события, а их не так много, если и способны кого-то расстроить, то ещё больше людей вдохновляют и радуют», — отметил руководитель велодвижения.







На велопробеге активисты также собирают подписи по созданию велосипедных дорожек в Новосибирске. Алексей Куницин пояснил, что сбор организовали, чтобы первые лица города, которые пришли на событие, обратили на это внимание — в преддверии конкурса идей к 125-летию города.







Праздничный пробег финиширует в 12:00 на пл. Ленина, участники собираются спеть гимн России





«Сложно сказать, сколько должно быть подписей, важно муниципалитету понять, что это не идеи нашей общественной организации, а запрос горожан. Формат подачи тут вторичен: может быть, подписи, письма или конкурсы. Мы используем все ресурсы», — заключил Алексей Куницин.







На акции собирают подписи в поддержку велосипедных дорожек в Новосибирске





Помимо велосипедного пробега сегодня в Новосибирске ради празднования Дня России перекрыто автомобильное движение на множестве улиц — НГС составил подробную карту заблокированных мест.







Обновлено: после завершения велопробега организаторы оценили число участников заезда примерно в 500 человек.