Два новосибирских медика получили госпремии из рук Путина

На вручении госпремий в Кремле 12 июня 2017 года

Президент России Владимир Путин вручил Государственную премию двоим сотрудникам новосибирского биомедицинского исследовательского центра им. Мешалкина — Александру Караськову и Евгению Покушалову.





Сегодня, 12 июня, директор ФГБУ «Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Александр Караськов и его заместитель по научно-экспериментальной работе Евгений Покушалов получили Государственную премию 2016 года в области науки и технологий. Премию новосибирцам вручил Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле, сообщает официальный сайт президента России.







Караськов, Покушалов, а также директор Института хирургии им. Вишневского Амиран Ревишвили получили премию за «научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушениями ритма сердца», говорится в указе президента от 7 июня.







«У нас, вы знаете, в народе часто говорят: "Врач от бога". Такая оценка — свидетельство высокого уровня знаний, профессионализма, компетентности доктора, его заботливого, участливого отношения к пациенту. Принцип подвижнического служения людям считают для себя главным и наши лауреаты Амиран Шотаевич Ревишвили, Александр Михайлович Караськов и Евгений Анатольевич Покушалов.





Это учёные с мировым именем, лидеры современной ритмологии и кардиологии, врачи-мыслители и хирурги-практики. Их призванием стала борьба с распространенным, угрожающим жизни недугом — нарушением ритма сердца.





Амиран Шотаевич сказал как-то в одном из своих интервью, что надо на сто процентов попасть в мишень, которая вызывает сложную аритмию. Выверенные методы диагностики, результаты труда наших лауреатов позволили приблизиться к этой цели и сохранить жизни тысяч людей, сотен тысяч людей», — сказал Владимир Путин на церемонии награждения (цитата по официальному сайту Кремля).





Работающие в Новосибирске специалисты удостаиваются не только российских наград: недавно профессор кафедры французского языка Гуманитарного института НГУ Мишель Дебренн получила высшую государственную награду Франции.

