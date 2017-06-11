В новосибирском баре приготовили молочный коктейль весом 318 килограммов

У декоративного медведя «имение в России, вилла в Италии, но денег нет», заметил владелец бара





11 июня в новосибирском баре Don't Stick приготовили коктейль «Рукопожатие Путина» — так владелец заведения решил исполнить мечту юности: пожать руку президенту РФ.







Бар Don't Stick (в самом заведении это название переводят как «Не слипнется») специализируется на сладких, обильно украшенных десертах — в том числе и коктейлях. Коктейль Putin's handshake («Рукопожатие Путина») представляет собой молочную основу с ягодным сиропом, которая декорирована сверху тортом, взбитыми сливками, двумя кусками бисквита цветов российского флага и фигурой медведя. Для того чтобы где-то разместить все 300 кг коктейля, в заведении заказали специальный пластиковый стакан высотой больше 1,5 м.





Молоко для коктейля принесли в больших пластиковых канистрах





Как пояснил владелец бара Александр Максимов, мечта «пожать руку Путину» родилась у него ещё в юности, когда он был студентом. «В Новосибирск тогда приехал президент и все дороги были перекрыты», — вспоминает Александр этот волнующий момент.







Принять участие в украшении рекордного коктейля позвали известных деятелей ресторанного бизнеса и культуры в целом





По мнению владельца Don't Stick, Путин — величайшая фигура современности. «В самом деле, кто ещё? Не Обама или Трамп же — они приходят и уходят, а Путин остается», —заключил Александр и пояснил, что созданием рекордного по размерам коктейля он хотел хотя бы таким вот образом исполнить мечту о рукопожатии президента РФ.





В законченном виде «Рукопожатие Путина» оказалось выше 2 метров





Общая масса ингредиентов коктейля в итоге превысила 318 килограммов и теперь в баре надеются, что их достижение будет занесено в книгу рекордов Гиннесса.







В баре обещают ввести в постоянное меню и мини-версию коктейля





Ведущим церемонии и вдохновителем проекта стал столичный ресторанный консультант Олег Назаров, у которого подобного рода рекордные блюда (салат оливье 1841 кг, мясное рагу более 500 кг и т.д.) являются профессиональной «фишкой». Например, в Новосибирске в прошлом году на открытии ресторана «Ильин кафе» гости вечеринки совместными усилиями выкладывали из еды карту Российской Империи в границах 1866 года.

