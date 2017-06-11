Ливень затопил дороги в левобережье Новосибирска

Затопленные дороги в Горском микрорайоне

Прошедший днем 11 июня в Новосибирске дождь затопил некоторые улицы в городе.





Днем 11 июня в некоторых районах Новосибирска и в области, в частности в посёлке Большой Оёш около Колывани, прошел сильный ливень с градом.







Новосибирцы в соцсетях пишут, что дождь буквально затопил некоторые улицы в Новосибирске, и выкладывают видео с бурлящими по дорогам потоками.





Туча, нависшая над посёлком Большой Оёш около Колывани





Прошёл дождик,чуток подтопило.. Публикация от ✈️👑Оленька👑✈️ (@alexsandrovaolga) Июн 11 2017 в 2:41 PDT

В частности, новосибирцы сообщают о затопленных улицах на левом берегу: в микрорайоне Горский, на ул. Широкой.



Публикация от Ruslan Rashidovich (@khusainov_r_r) Июн 11 2017 в 2:08 PDT





11 июня Публикация от Виктория (@vikochka22) Июн 11 2017 в 2:35 PDT









Кроме того, один из горожан заснял на видео «гейзер», появившийся во время дождя на подземной парковке ТРЦ «Мега» под магазином «Леруа Мерлен».

Сегодня под #мега Публикация от Александр (@murshmellom) Июн 11 2017 в 2:06 PDT

Как и прогнозировали новосибирские синоптики, выходные в регионе выдались дождливыми и прохладными.







Ранее новосибирские власти заявляли, что весной заиленность некоторых участков магистральных ливневых коллекторов в городе достигала 90 %. Тогда начальник МКУ «Гормост» Юрий Демин говорил: чтобы полностью прочистить ливневую канализацию и забыть о затопленных дорогах, нужно несколько лет.