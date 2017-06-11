Ливень затопил дороги в левобережье Новосибирска
Прошедший днем 11 июня в Новосибирске дождь затопил некоторые улицы в городе.
Днем 11 июня в некоторых районах Новосибирска и в области, в частности в посёлке Большой Оёш около Колывани, прошел сильный ливень с градом.
Новосибирцы в соцсетях пишут, что дождь буквально затопил некоторые улицы в Новосибирске, и выкладывают видео с бурлящими по дорогам потоками.
В частности, новосибирцы сообщают о затопленных улицах на левом берегу: в микрорайоне Горский, на ул. Широкой.
Кроме того, один из горожан заснял на видео «гейзер», появившийся во время дождя на подземной парковке ТРЦ «Мега» под магазином «Леруа Мерлен».
Как и прогнозировали новосибирские синоптики, выходные в регионе выдались дождливыми и прохладными.
Ранее новосибирские власти заявляли, что весной заиленность некоторых участков магистральных ливневых коллекторов в городе достигала 90 %. Тогда начальник МКУ «Гормост» Юрий Демин говорил: чтобы полностью прочистить ливневую канализацию и забыть о затопленных дорогах, нужно несколько лет.
Ксения Евдокимова
Скриншот с видео instagram.com (1), фото Марии Морсиной (2), instagram.com (3)
Видео instagram.com (1, 3), youtube.com (2)