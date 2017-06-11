Ливень затопил дороги в левобережье Новосибирска

Затопленные дороги в Горском микрорайоне
Затопленные дороги в Горском микрорайоне

Прошедший днем 11 июня в Новосибирске дождь затопил некоторые улицы в городе.


Днем 11 июня в некоторых районах Новосибирска и в области, в частности в посёлке Большой Оёш около Колывани, прошел сильный ливень с градом.


Новосибирцы в соцсетях пишут, что дождь буквально затопил некоторые улицы в Новосибирске, и выкладывают видео с бурлящими по дорогам потоками.


Туча, нависшая над посёлком Большой Оёш около Колывани
Туча, нависшая над посёлком Большой Оёш около Колывани


Прошёл дождик,чуток подтопило..

Публикация от ✈️👑Оленька👑✈️ (@alexsandrovaolga)

В частности, новосибирцы сообщают о затопленных улицах на левом берегу: в микрорайоне Горский, на ул. Широкой.


11 июня

Публикация от Виктория (@vikochka22)



Кроме того, один из горожан заснял на видео «гейзер», появившийся во время дождя на подземной парковке ТРЦ «Мега» под магазином «Леруа Мерлен».

Сегодня под #мега

Публикация от Александр (@murshmellom)

Как и прогнозировали новосибирские синоптики, выходные в регионе выдались дождливыми и прохладными. 


Ранее новосибирские власти заявляли, что весной заиленность некоторых участков магистральных ливневых коллекторов в городе достигала 90 %. Тогда начальник МКУ «Гормост» Юрий Демин говорил: чтобы полностью прочистить ливневую канализацию и забыть о затопленных дорогах, нужно несколько лет.

Ксения Евдокимова
Скриншот с видео instagram.com (1), фото Марии Морсиной (2), instagram.com (3)
Видео instagram.com (1, 3), youtube.com (2)

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