Не успевший затормозить грузовик отправил «Сузуки» на обочину Старого шоссе

Грузовик «Тойота» не успел затормозить перед «Сузуки»

Грузовик не успел затормозить и врезался в заднюю часть «Сузуки» — от удара иномарка вылетела на обочину Старого шоссе в Новосибирске.





Столкновение произошло 11 июня в 13:50. «Участники двигались со стороны ул. Звёздная в сторону Матвеевки. Водитель Suzuki SX-4 решил повернуть направо, к киоску с беляшами, и включил указатель поворота. В этот момент позади двигался грузовичок Toyota, водитель которого отвлекся и не успел остановиться перед "Сузуки"», — описали момент аварии специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Водитель грузовика пытался избежать аварии, но ему это не удалось. Длина тормозного пути машины оказалась около 35 м, говорят в «Автоспасе».







У «Сузуки» оказалась разбита задняя часть







«После сильного удара "Сузуки" забросило на обочину. В аварии никто не пострадал», — пояснили специалисты мобильного приложения.







Судя по фотографиям с места происшествия, обе машины серьёзно повреждены: у «Сузуки» разбита задняя часть, а у грузовика сильно пострадал перед.





Место аварии





Аварии на Бердском шоссе в Новосибирске случаются часто. Недавно водитель «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» не успел затормозить перед разворачивающейся «Ладой» и врезался в неё — у легковушки разворотило всю заднюю часть.

