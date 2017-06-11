Гонщики на машинах и квадроциклах устроили заезды по грязи и воде под Новосибирском
Сегодня, 11 июня, в Новосибирской области стартовал чемпионат по трофи-рейдам «Напролом»: десятки машин и квадроциклов пробирались через грязь и огромные лужи.
Гонки устроили недалеко от посёлка 8 Марта в Новосибирской области. Организаторы оборудовали несколько специальных трасс для автомобилей разных классов с труднопроходимыми участками: болотами, холмами, рвами.
Все участники перед стартом проходили регистрацию и техкомиссию. В соревнованиях участвовали владельцы машин без спецподготовки, а также внедорожников и квадроциклов. В каждом экипаже был пилот и штурман.
Справка: Трофи-рейд — это соревнование по преодолению труднопроходимых участков, обычно в лесной или болотистой местности, бездорожью, на полноприводных автомобилях (внедорожниках), специальных внедорожных мотоциклах и квадроциклах.
Устраивать гонки любят не только взрослые, но и подростки. Зимой гонки на «Ладах», «Жигулях» и багги по льду устроили водители, которые учатся в юношеских автомобильных школах и секциях.
Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова