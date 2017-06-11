Гонщики на машинах и квадроциклах устроили заезды по грязи и воде под Новосибирском

Чемпионат НСО по трофи-рейдам-2017 «Напролом»





Сегодня, 11 июня, в Новосибирской области стартовал чемпионат по трофи-рейдам «Напролом»: десятки машин и квадроциклов пробирались через грязь и огромные лужи.





Гонки устроили недалеко от посёлка 8 Марта в Новосибирской области. Организаторы оборудовали несколько специальных трасс для автомобилей разных классов с труднопроходимыми участками: болотами, холмами, рвами.







Отец и сын — пилот и штурман





В соревнованиях участвовали машины без спецподготовки — класс «Сток»





У участников гонок на квадроциклах была сложная трасса





Все участники перед стартом проходили регистрацию и техкомиссию. В соревнованиях участвовали владельцы машин без спецподготовки, а также внедорожников и квадроциклов. В каждом экипаже был пилот и штурман.







Некоторые машины ломались во время гонок: у этого УАЗа два раза отваливался карданный вал





На трассе «Нивы» и УАЗы





Трасса для квадроциклов: вода и грязь





Справка: Трофи-рейд — это соревнование по преодолению труднопроходимых участков, обычно в лесной или болотистой местности, бездорожью, на полноприводных автомобилях (внедорожниках), специальных внедорожных мотоциклах и квадроциклах.







Некоторые участки трассы преодолеть было очень трудно





Участники гонок на трассе





После «заплывов» радиаторы у квадроциклов начинали дымиться





На трассах было много труднопроходимых участков: болота, холмы, рвы с водой.





Некоторых участников приходилось вытягивать с помощью лебёдки





Устраивать гонки любят не только взрослые, но и подростки. Зимой гонки на «Ладах», «Жигулях» и багги по льду устроили водители, которые учатся в юношеских автомобильных школах и секциях.

