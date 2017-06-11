Гонщики на машинах и квадроциклах устроили заезды по грязи и воде под Новосибирском

Чемпионат НСО по трофи-рейдам-2017 «Напролом»
Чемпионат НСО по трофи-рейдам-2017 «Напролом»


Сегодня, 11 июня, в Новосибирской области стартовал чемпионат по трофи-рейдам «Напролом»: десятки машин и квадроциклов пробирались через грязь и огромные лужи.


Гонки устроили недалеко от посёлка 8 Марта в Новосибирской области. Организаторы оборудовали несколько специальных трасс для автомобилей разных классов с труднопроходимыми участками: болотами, холмами, рвами.


Отец и сын — пилот и штурман
Отец и сын — пилот и штурман


В соревнованиях участвовали машины без спецподготовки — класс «Сток»
В соревнованиях участвовали машины без спецподготовки — класс «Сток»


У участников гонок на квадроциклах была сложная трасса
У участников гонок на квадроциклах была сложная трасса


Все участники перед стартом проходили регистрацию и техкомиссию. В соревнованиях участвовали владельцы машин без спецподготовки, а также внедорожников и квадроциклов. В каждом экипаже был пилот и штурман.


Некоторые машины ломались во время гонок: у этого УАЗа два раза отваливался карданный вал
Некоторые машины ломались во время гонок: у этого УАЗа два раза отваливался карданный вал


На трассе «Нивы» и УАЗы
На трассе «Нивы» и УАЗы


Трасса для квадроциклов: вода и грязь
Трасса для квадроциклов: вода и грязь


Справка: Трофи-рейд — это соревнование по преодолению труднопроходимых участков, обычно в лесной или болотистой местности, бездорожью, на полноприводных автомобилях (внедорожниках), специальных внедорожных мотоциклах и квадроциклах.


Некоторые участки трассы преодолеть было очень трудно
Некоторые участки трассы преодолеть было очень трудно


Участники гонок на трассе
Участники гонок на трассе


После «заплывов» радиаторы у квадроциклов начинали дымиться
После «заплывов» радиаторы у квадроциклов начинали дымиться


На трассах было много труднопроходимых участков: болота, холмы, рвы с водой.
На трассах было много труднопроходимых участков: болота, холмы, рвы с водой.


Некоторых участников приходилось вытягивать с помощью лебёдки
Некоторых участников приходилось вытягивать с помощью лебёдки


Устраивать гонки любят не только взрослые, но и подростки. Зимой гонки на «Ладах», «Жигулях» и багги по льду устроили водители, которые учатся в юношеских автомобильных школах и секциях.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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