Хитрый дебошир решил не платить долг и спрятался от приставов в шкафу

Должник прятался от приставов в шкафу у себя дома
Должник прятался от приставов в шкафу у себя дома

Приставы нашли 27-летнего жителя Новосибирской области, регулярно устраивающего пьяные дебоши, который накопил долг в 9 тыс. руб. и не собирался его отдавать.


«В отделе судебных приставов по Купинскому району Новосибирской области на исполнении находятся 9 исполнительных производств в отношении гражданина З., злоупотребляющего спиртными напитками. Часто, выпив, гражданин З. пускался во все тяжкие», — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


Полицейские составляли на мужчину административные протоколы, и дебошир накопил долг в 9 тыс. руб. При этом мужчина игнорировал судебные заседания, скрывался от приставов, на звонки не отвечал и платить долг не собирался.


Поэтому судебные приставы решили привести мужчину в отдел принудительно. Однако в доме дебошира приставов встретила его сожительница и сказала, что мужчины нет в городе.


«Цепкий взгляд судебного пристава сразу же лёг на разбросанные мужские вещи и приоткрытую дверцу шкафа. Неудивительно, что в шкафу обнаружился сам должник, который был после этого принудительно доставлен в отдел», — пишет пресс-служба приставов.


В отношении мужчины приставы составили 9 административных протоколов за уклонение от исполнения административного наказания (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). В суде дебошир свою вину признал и раскаялся, ему назначен административный штраф. Долг неплательщика превратился из 9 тыс. руб. в 27 тыс. руб.


«Желая встать на путь исправления, гражданин З. сообщил о месте своего трудоустройства, и теперь задолженность удерживается из его заработной платы», — говорят в пресс-службе приставов.


Жители НСО, не желающие платить долги, часто прячутся от судебных приставов, однако те их всё равно находят. Недавно приставы обнаружили мать-алиментщицу, задолжавшую 1,5 млн, прячущейся на псарне.

Ксения Евдокимова
Фото Владимира Корнева (РИА Новости)

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