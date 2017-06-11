Житель Первомайки упал из окна восьмого этажа

Мужчина умер на месте

Утром 11 июня 33-летний мужчина погиб при падении из окна 8-го этажа дома в Первомайском районе Новосибирска.





Информацию подтвердили в следственном управлении СКР по Новосибирской области. 33-летний мужчина упал из окна 8-го этажа на глазах своей сожительницы, пояснил старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Алексей Максименко.







«Сейчас следователи проводят проверку», — добавил он.







Источник в правоохранительных органах рассказал НГС.НОВОСТИ, что мужчина упал из окна многоэтажки на ул. Одоевского, 1/8.







Несколько дней назад 36-летняя женщина погибла при падении с 7-го этажа дома в Первомайском районе.

