Житель Первомайки упал из окна восьмого этажа

Мужчина умер на месте
Мужчина умер на месте

Утром 11 июня 33-летний мужчина погиб при падении из окна 8-го этажа дома в Первомайском районе Новосибирска.


Информацию подтвердили в следственном управлении СКР по Новосибирской области. 33-летний мужчина упал из окна 8-го этажа на глазах своей сожительницы, пояснил старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Алексей Максименко.


«Сейчас следователи проводят проверку», — добавил он.


Источник в правоохранительных органах рассказал НГС.НОВОСТИ, что мужчина упал из окна многоэтажки на ул. Одоевского, 1/8.


Несколько дней назад 36-летняя женщина погибла при падении с 7-го этажа дома в Первомайском районе.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Агафонова

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