В Новосибирске скончался известный режиссер Валерий Соломин

Валерий Соломин 
Валерий Соломин 

В Новосибирске на 79-м году жизни скончался известный кинорежиссер-документалист Валерий Соломин.


Скончался Валерий Соломин 9 июня. «В возрасте 78 лет ушел из жизни Валерий Викторович Соломин, новосибирский кинорежиссер, кинооператор, сценарист», — сообщили в министерстве культуры Новосибирской области.


Прощание с режиссером пройдет 12 июня в 12:00 в похоронном доме на Кропоткина, 112, рассказали в новосибирском отделении Союза театральных деятелей.


Валерий Соломин родился в Новосибирске 20 декабря 1938 года. С 1960 года начал работу в кино — был осветителем на Новосибирской студии телевидения. Через 2 года поступил во ВГИК на операторский факультет (мастерская П.А. Ногина), который в 1968 году успешно окончил.


После этого Соломин работал оператором на Иркутском телевидении, где снял документальный фильм «Алюминий», на Приморском телевидении снял фильм «О диких оленях и пастухе Карамзине», в Ленинграде работал над фильмом «Оранжевый десант». Все картины получили дипломы на фестивалях документальных фильмов.


В 1976 году Валерий Соломин возвращается в Новосибирск, где работает на студии «Новосибирсктелефильм». «Как автор, режиссер и оператор он снял фильм "На тёплом месте", "Как стать чемпионом", "Акваланг и ласты". В этих картинах уже отчасти заявлен неповторимый "соломинский стиль" и тема простого человека, его мировоззрения, отношения к труду, к любви, к окружающей жизни», — отмечает пресс-служба министерства культуры.


Многие из фильмов режиссера были представлены на отечественных и зарубежных кинофестивалях, становились номинантами и победителями престижных кинематографических премий.


Недавно в Новосибирске на 73-м году жизни скончался известный художник Александр Шуриц.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено новосибирским отделением Союза театральных деятелей РФ

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