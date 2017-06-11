Под Новосибирском собралась толпа суровых мужчин в железных одеждах

По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на фестиваль собрались тысячи человек

11 июня в посёлке Большой Оёш около Колывани Новосибирской области проходит многотысячный фестиваль «Сибирский огонь», на который приезжают «рыцари» и «викинги» и воссоздают бои прошлого.





«Сибирский огонь» уже шестой год проходит вблизи Колывани, в посёлке Большой Оёш, — ближе к месту проведения фестиваля на дорогах расставлены указатели. Традиционно фестиваль собирает многотысячную толпу зрителей и реконструкторов, сегодня, по оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на фестиваль собрались тысячи человек. В посёлке идет дождь, периодически люди прячутся в машинах и торговых палатках.





Парад реконструкторов





Программа фестиваля в 2017 году будет масштабной. По информации на официальном сайте «Сибирского огня», реконструкторы покажут, как появился Умревинский острог в 1703 году (первое укреплённое поселение русских людей на территории современной Новосибирской области), битвы с кровожадными разбойниками йомсвикингами (X–XI века), жизнь людей эпохи позднего Средневековья. «Благородные бойцы в сверкающих латах оживят традиции рыцарских боёв на разных видах вооружения и сойдутся в бескомпромиссном сражении во славу доблести, ратного искусства и, конечно, внимания прекрасных дам!», — описывают в оргкомитете.

Сражение йомсвикингов #сибирскийогонь #siberianfire #выходныепроходятнезря Публикация от Elena M. (@mizzi_klimt) Июн 11 2017 в 12:44 PDT

Также на фестивале наглядно покажут, как 41-й Сибирский полк из Ново-Николаевска вместе со всей 11-й Сибирской дивизией атаковал германские войска в районе местечка Крево на территории современной Беларуси. Полная программа доступна на сайте фестиваля.

Ландскнехты #сибирскийогонь #siberianfire Публикация от Elena M. (@mizzi_klimt) Июн 11 2017 в 12:54 PDT

Одним из ярких событий станет парад реконструкторов. «На параде перед зрителями предстанут более 500 исторических реконструкторов, которые пройдут в едином строе в сопровождении военной и ретротехники, представив зрителю облик наших предков на протяжении более чем тысячи лет истории России и мира. Традиционно на параде прозвучат полковые марши сибирских стрелков, которые более ста лет назад исполняли духовые оркестры в Ново-Николаевске», — обещают организаторы.

#сибирскийогонь #колывань #фестиваль Публикация от Yuli (@loksius) Июн 10 2017 в 10:22 PDT

Кроме боёв и площадок реконструкторов на фестивале работает ярмарка необычных украшений, учат старинным танцам и дефилируют в исторических костюмах, работает фотоателье. На территории фестиваля дежурят отряды полиции и охранной компании.







На фестивале есть много интересных площадок, там учат старинным танцам, стрельбе из лука, также работает фотоателье





Вход на фестиваль свободный, закроется «Сибирский огонь» в 19 часов.







Прошлым летом фестиваль собрал около 40 тыс. зрителей. Они смотрели на быт, культуру и военные действия семи исторических эпох — от раннего Средневековья до Отечественной войны 1812 года, а также Первой и Второй мировых войн.

