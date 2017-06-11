Под Новосибирском собралась толпа суровых мужчин в железных одеждах
11 июня в посёлке Большой Оёш около Колывани Новосибирской области проходит многотысячный фестиваль «Сибирский огонь», на который приезжают «рыцари» и «викинги» и воссоздают бои прошлого.
«Сибирский огонь» уже шестой год проходит вблизи Колывани, в посёлке Большой Оёш, — ближе к месту проведения фестиваля на дорогах расставлены указатели. Традиционно фестиваль собирает многотысячную толпу зрителей и реконструкторов, сегодня, по оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на фестиваль собрались тысячи человек. В посёлке идет дождь, периодически люди прячутся в машинах и торговых палатках.
Программа фестиваля в 2017 году будет масштабной. По информации на официальном сайте «Сибирского огня», реконструкторы покажут, как появился Умревинский острог в 1703 году (первое укреплённое поселение русских людей на территории современной Новосибирской области), битвы с кровожадными разбойниками йомсвикингами (X–XI века), жизнь людей эпохи позднего Средневековья. «Благородные бойцы в сверкающих латах оживят традиции рыцарских боёв на разных видах вооружения и сойдутся в бескомпромиссном сражении во славу доблести, ратного искусства и, конечно, внимания прекрасных дам!», — описывают в оргкомитете.
Также на фестивале наглядно покажут, как 41-й Сибирский полк из Ново-Николаевска вместе со всей 11-й Сибирской дивизией атаковал германские войска в районе местечка Крево на территории современной Беларуси. Полная программа доступна на сайте фестиваля.
Одним из ярких событий станет парад реконструкторов. «На параде перед зрителями предстанут более 500 исторических реконструкторов, которые пройдут в едином строе в сопровождении военной и ретротехники, представив зрителю облик наших предков на протяжении более чем тысячи лет истории России и мира. Традиционно на параде прозвучат полковые марши сибирских стрелков, которые более ста лет назад исполняли духовые оркестры в Ново-Николаевске», — обещают организаторы.
Кроме боёв и площадок реконструкторов на фестивале работает ярмарка необычных украшений, учат старинным танцам и дефилируют в исторических костюмах, работает фотоателье. На территории фестиваля дежурят отряды полиции и охранной компании.
Вход на фестиваль свободный, закроется «Сибирский огонь» в 19 часов.
Прошлым летом фестиваль собрал около 40 тыс. зрителей. Они смотрели на быт, культуру и военные действия семи исторических эпох — от раннего Средневековья до Отечественной войны 1812 года, а также Первой и Второй мировых войн.
Мария Морсина
Фото Артёма Скатова (1, 2, 4), instagram.com (3)
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