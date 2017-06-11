Подросток ушёл ночью из дома неделю назад и до сих пор не вернулся

Дмитрий Поняев пропал ночью 3 июня и до сих пор не вернулся
Дмитрий Поняев пропал ночью 3 июня и до сих пор не вернулся

Полиция и волонтёры поискового отряда «Маяк» в Новосибирске разыскивают 16-летнего Дмитрия Поняева, который ночью ушел из дома в Дзержинском районе и пропал.


Дмитрий пропал ночью 3 июня, сообщили о пропаже подростка его родственники. «Он ушёл ночью, с часу до 7 часов где-то. Это первый его уход [из дома]», — рассказал представитель отряда «Маяк» Павел Злобин.


Рост Дмитрия 170–175 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза зелёные, говорится в ориентировке волонтёров. В день пропажи был одет в синюю ветровку, чёрные спортивные штаны, чёрную футболку и чёрные кроссовки.


Тех, кто знает, где сейчас находится Дмитрий Поняев, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102, с мобильного 020, или волонтёрам «Маяка» по номеру 8-951-393-0911.


Дополнение: В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что заявление о пропаже Дмитрия подал его дедушка. Сейчас полицейские разыскивают пропавшего подростка.


Поиски пропавших в Новосибирске объединёнными силами волонтёров и полиции нередко приносят результаты. Например, в апреле Новосибирск взволновала пропажа 17-летней Светланы Лукьяновой, которая поссорилась с матерью из-за двойки по истории и ушла из дома. Однако девушка быстро нашлась.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»

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