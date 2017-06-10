Буря заставила яхтсменов отказаться от покорения Обского моря

В море вышли 7 отважных спортсменов
В море вышли 7 отважных спортсменов

10 июня на Обском море должны были состояться масштабные соревнования по парусному спорту, однако дождливая и ветреная погода в Новосибирской области заставила отказаться от планов большую часть яхтсменов. 


На длинных выходных в акватории Новосибирского водохранилища проходят два соревнования по парусному спорту: открытое первенство НСО «Алый парус» для детей и соревнования для взрослых в классе «Финн», однако сегодня решили запретить детям выходить в море, рассказала пресс-секретарь федерации парусного спорта НСО Екатерина Кузнецова.


Большинство участников соревнований не осмелились покорить море при таком сильном ветре
Большинство участников соревнований не осмелились покорить море при таком сильном ветре


«Сегодня утром был очень сильный ветер, порывы достигали 20 м/с, поэтому судейская коллегия собралась, обсуждали и приняли решение детей сегодня в море не выпускать. А взрослые старты отложили — дождались более-менее приемлемого ветра, где-то 12 м/с — такой боевой ветер», — объяснила представитель федерации. 



Из 14 заявившихся взрослых спортсменов в итоге вышли в море только 7. В двух гонках пришёл первым мастер спорт, чемпион мира 2013 года по парусному спорту Владимир Коваленко. 

«Остальные решили проявить себя в более щадящих условиях», — заметила Екатерина Кузнецова. 


Организаторы надеются, что 11 и 12 погода будет более щадящей
Организаторы надеются, что 11 и 12 погода будет более щадящей


На оставшиеся дни соревнований, 11 и 12 июня, организаторы оптимистично настроены и надеются, что столь сильного ветра и ливня уже не будет. По словам пресс-секретаря федерации, дети, которые не смогли поучаствовать из-за погоды, расстроились, но сдали зачёт по общей физподготовке. 


Сегоднящний грозовой ливень с порывами сильного ветра сорвал планы не только яхтсменам, но и автомобилистам — сломанные деревья массово попадали на припаркованные машины. А днём неблагоприятная погода почти сразу спугнула новосибирцев, пришедших на день рождения Заельцовского парка.  

Мария Морсина
Фото и видео Екатерины Кузнецовой

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