Буря заставила яхтсменов отказаться от покорения Обского моря

В море вышли 7 отважных спортсменов

10 июня на Обском море должны были состояться масштабные соревнования по парусному спорту, однако дождливая и ветреная погода в Новосибирской области заставила отказаться от планов большую часть яхтсменов.





На длинных выходных в акватории Новосибирского водохранилища проходят два соревнования по парусному спорту: открытое первенство НСО «Алый парус» для детей и соревнования для взрослых в классе «Финн», однако сегодня решили запретить детям выходить в море, рассказала пресс-секретарь федерации парусного спорта НСО Екатерина Кузнецова.







Большинство участников соревнований не осмелились покорить море при таком сильном ветре





«Сегодня утром был очень сильный ветер, порывы достигали 20 м/с, поэтому судейская коллегия собралась, обсуждали и приняли решение детей сегодня в море не выпускать. А взрослые старты отложили — дождались более-менее приемлемого ветра, где-то 12 м/с — такой боевой ветер», — объяснила представитель федерации.











Из 14 заявившихся взрослых спортсменов в итоге вышли в море только 7. В двух гонках пришёл первым мастер спорт, чемпион мира 2013 года по парусному спорту Владимир Коваленко.



«Остальные решили проявить себя в более щадящих условиях», — заметила Екатерина Кузнецова.





Организаторы надеются, что 11 и 12 погода будет более щадящей





На оставшиеся дни соревнований, 11 и 12 июня, организаторы оптимистично настроены и надеются, что столь сильного ветра и ливня уже не будет. По словам пресс-секретаря федерации, дети, которые не смогли поучаствовать из-за погоды, расстроились, но сдали зачёт по общей физподготовке.







Сегоднящний грозовой ливень с порывами сильного ветра сорвал планы не только яхтсменам, но и автомобилистам — сломанные деревья массово попадали на припаркованные машины. А днём неблагоприятная погода почти сразу спугнула новосибирцев, пришедших на день рождения Заельцовского парка.

