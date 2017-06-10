В Новосибирске показали 150 великолепных кошек для богачей

Выставка началась сегодня в бассейне «Спартак»
Выставка началась сегодня в бассейне «Спартак»

10-11 июня в новосибирском бассейне «Спартак» проходит международная шоу-выставка кошек всех пород, на которых продаются котята за десятки и сотни тысяч рублей.


Выставка красивых кошек «Встречи на Оби» проходит сегодня и завтра в бассейне «Спартак» — на неё собрались более 150 животных, рассказали организаторы из новосибирского клуба любителей кошек «Котомир». Кроме участников из Новосибирска, на выставку приехали коты из Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Томска и Благовещенска.


Вместе собрались более 150 кошек
Вместе собрались более 150 кошек


Организаторы всегда уверяют, что кошки спокойно себя чувствуют на таких выставках
Организаторы всегда уверяют, что кошки спокойно себя чувствуют на таких выставках


Посетители могут просто полюбоваться кошками или же купить котёнка
Посетители могут просто полюбоваться кошками или же купить котёнка


Коты прибыли не только покрасоваться перед посетителями — они получают чемпионские звания у экспертного жюри. 


Многие кошки становятся чемпионами
Многие кошки становятся чемпионами


География участников обширна: Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Томск и даже Благовещенск
География участников обширна: Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Томск и даже Благовещенск


По правилам мероприятия, каждый кот должен иметь свою клетку или палатку. Кроме того, все участники прошли ветеринарный осмотр. 


Самые необычные породы, участвующие в выставке, — сервал, саванна, мейн-кун, курильский бобтейл («великолепное выставочное животное»), а также петербургский сфинкс, отметили в «Котомире».


У каждого кота есть своя клетка или палатка
У каждого кота есть своя клетка или палатка


Кошачьи выставки проходят в Новосибирске чуть ли не каждый месяц
Кошачьи выставки проходят в Новосибирске чуть ли не каждый месяц


«Ещё у нас представлена порода “эльф”. Основатели этой породы — американский кёрл и канадский сфинкс. Эта порода ещё не признана в нашей системе WCF, но есть любители, поклонники, которые выставляют её в классе непризнанных пород», — объяснила президент котоклуба Ольга Груздь. 


Любители породистых котов на выставке могут также купить котёнка. Например, котёнок породы «саванна» стоит около 70 тыс. руб. 


Эксперты оценивают не только красоту кошки, но и её умение и соответствие стандартам породы
Эксперты оценивают не только красоту кошки, но и её умение и соответствие стандартам породы


Организаторы подчёркивают: породистый кот не может быть дешёвым
Организаторы подчёркивают: породистый кот не может быть дешёвым


«Элитные» кошки стоят десятки и даже сотни тысяч рублей
«Элитные» кошки стоят десятки и даже сотни тысяч рублей


«Самые дорогие сейчас — лесные кошки. Сейчас пытаются купить и сервалов, и саванну, эти кошки дорогие. Дома их держать очень трудно, проблематично, но есть такие люди… Думаю, что котёнок каракала может стоить порядка 500 тыс. руб.», — оценила организатор.


В Новосибирске показали 150 великолепных кошек для богачей (фото)


В Новосибирске показали 150 великолепных кошек для богачей (фото)


В Новосибирске показали 150 великолепных кошек для богачей (фото)


Выставка длится весь день
Выставка длится весь день


Следующая выставка «Кошки и город» пройдёт в новосибирском театре «Глобус» 25-26 июня
Следующая выставка «Кошки и город» пройдёт в новосибирском театре «Глобус» 25-26 июня


Выставки «элитных» кошек довольно часто проходят в Новосибирске. На весеннюю шоу-выставку, которая тоже проходила в бассейне, привезли также 150 красивых кошек. Дорогих котят же можно купить не только на таких мероприятиях, но и по объявлению: ранее НГС сообщал о продаже котенка за 1,5 млн руб.  

Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой

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