В Новосибирске показали 150 великолепных кошек для богачей
10-11 июня в новосибирском бассейне «Спартак» проходит международная шоу-выставка кошек всех пород, на которых продаются котята за десятки и сотни тысяч рублей.
Выставка красивых кошек «Встречи на Оби» проходит сегодня и завтра в бассейне «Спартак» — на неё собрались более 150 животных, рассказали организаторы из новосибирского клуба любителей кошек «Котомир». Кроме участников из Новосибирска, на выставку приехали коты из Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Томска и Благовещенска.
Коты прибыли не только покрасоваться перед посетителями — они получают чемпионские звания у экспертного жюри.
По правилам мероприятия, каждый кот должен иметь свою клетку или палатку. Кроме того, все участники прошли ветеринарный осмотр.
Самые необычные породы, участвующие в выставке, — сервал, саванна, мейн-кун, курильский бобтейл («великолепное выставочное животное»), а также петербургский сфинкс, отметили в «Котомире».
«Ещё у нас представлена порода “эльф”. Основатели этой породы — американский кёрл и канадский сфинкс. Эта порода ещё не признана в нашей системе WCF, но есть любители, поклонники, которые выставляют её в классе непризнанных пород», — объяснила президент котоклуба Ольга Груздь.
Любители породистых котов на выставке могут также купить котёнка. Например, котёнок породы «саванна» стоит около 70 тыс. руб.
«Самые дорогие сейчас — лесные кошки. Сейчас пытаются купить и сервалов, и саванну, эти кошки дорогие. Дома их держать очень трудно, проблематично, но есть такие люди… Думаю, что котёнок каракала может стоить порядка 500 тыс. руб.», — оценила организатор.
Выставки «элитных» кошек довольно часто проходят в Новосибирске. На весеннюю шоу-выставку, которая тоже проходила в бассейне, привезли также 150 красивых кошек. Дорогих котят же можно купить не только на таких мероприятиях, но и по объявлению: ранее НГС сообщал о продаже котенка за 1,5 млн руб.
Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой