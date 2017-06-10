Новосибирские женщины научились развлекать своих детей в библиотеке

На семейный фестиваль пришли сегодня более сотни участников

10 июня около 120 человек пришли на семейный фестиваль «Мама Фест» в Новосибирской областной научной библиотеке — мужчины и женщины обучали детей полезным навыкам.





На семейный фестиваль, проходящий в Новосибирске уже во второй раз, пришли в основном женщины с детьми, но среди участников были и мужчины, рассказала НГС.НОВОСТИ организатор «Мама Фест» Юлия Назарчук.







Фестиваль проходил среди книг в библиотеке





«Сейчас у мам очень занятая, насыщенная жизнь. Они зарабатывают, самоутверждаются. А время с детьми проходит в таком урывочном варианте. И мы считаем, что это лишний повод собраться не просто на мастер-классы, а полноценный семейный день», — считает организатор.







Организаторы хотели объединить новосибирские семьи





Участники «Мама Феста» проходили мастер-классы по созданию открыток, учились делать красивые поделки из бумаги, украшать вещи и постигали основы дизайна — по мнению авторов проекта, всё это не только объединяет семьи, но и развивает мелкую моторику у детей.







«Этот фестиваль проходит в стенах библиотеки — и вызывает большой интерес, люди идут читать. А мы рассказываем, что библиотека может быть третьим местом [в цепочке] дом-работа-библиотека», — добавила Юлия Назарчук.







В Новосибирске часто проходят семейные фестивали





В Новосибирске часто устраивают праздники, которые должны объединить семьи. Например, совместный конкурс красоты для женщин и их дочерей или фестиваль для мужчин, на котором организаторы учили их «подниматься с дивана» и быть ответственными отцами.