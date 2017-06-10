Тринадцать котиков поселились в новом кафе Академгородка

Второе в Новосибирске котокафе открылось на ул. Терешковой в Академгородке
Второе в Новосибирске котокафе открылось на ул. Терешковой в Академгородке

Днём 10 июня на ул. Терешковой в новосибирском Академгородке заработало второе котокафе Murchim.


Сейчас в новом котокафе всего 13 кошек, большинство из них подросткового возраста. Администрация пояснила НГС.НОВОСТИ, что первую неделю кафе работает в формате «плати сколько не жалко», а потом перейдёт в режим антикафе (поминутная оплата). «В отличие от котокафе на Коммунистической, в Академгородке нас легко найти», — заметили администраторы.


Цель кафе — найти новый дом для кошек с тяжёлой судьбой
Цель кафе — найти новый дом для кошек с тяжёлой судьбой

 

Все кошки — обитатели кафе — в прошлом бездомные, а сейчас ищут новых хозяев. Для посетителей действуют два правила: не кормить животных чем попало (только специальным кормом под присмотром администратора) и не мучить кошек. В кафе пояснили, что кроме общения с котами можно бесплатно попить чай-кофе и поесть сладостей, почитать, поиграть в настольные игры.


В кафе нельзя кормить животных чем попало, также запрещено мучить кошек
В кафе нельзя кормить животных чем попало, также запрещено мучить кошек


Котокафе расположено на втором этаже дома по ул. Терешковой, 12«а», имеет отдельный вход. Внутри — два зала и комната отдыха для животных. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, в котокафе одновременно находились около 30 человек, в основном дети.


На открытие пришли десятки новосибирцев
На открытие пришли десятки новосибирцев


Первое котокафе Murchim появилось в Новосибирске в мае 2016 года. Создатели кафе подчёркивали, что основная цель заведения — находить хозяев бездомным животным. За год новый дом благодаря котокафе нашли более 40 кошек и котов, подсчитали в администрации.


А вот собачье кафе оказалось не столь успешным. Весной 2016 года владельцы первой в Новосибирске конфитерии, предназначенной для собак, решили продать бизнес. Сейчас с собаками можно заходить в кондитерские сети Kuzina.

Анна Наумцева
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