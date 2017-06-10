Сильный ветер «сдул» гостей со дня рождения старейшего парка в Новосибирске

Новосибирцы пришли поздравить Заельцовский парк, но надолго не задержались — после выступления мэра большинство ушли домой греться

Днём 10 июня Заельцовский парк отмечал 85-летие песнями и танцами — однако неблагоприятная погода почти сразу спугнула пришедших на день рождения новосибирцев.







Праздничная программа к 85-летнему юбилею Заельцовского парка началась сегодня около 14:00: на главной сцене парка танцевали и пели творческие коллективы города, а также выступал мэр Анатолий Локоть. По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на день рождения пришло примерно 40 зрителей — но они быстро ушли после торжественной речи мэра. По всей видимости, они испугались холода и сильного ветра.







На сцене выступили творческие коллективы Новосибирска





В пресс-центре мэрии Новосибирска напомнили, что Заельцовский — один из старейших парков города. В ноябре 1925 года архитектор Иван Загривко представил Всероссийской ассоциации инженеров эскизный проект планировки города, его обсуждали на собрании отделения ассоциации в Новониколаевске.







«С превращением Новониколаевска в Новосибирск постепенно менялся и облик города. Особенно большое внимание уделялось озеленению города. Скверы, бульвары, парки, по задумке архитекторов, должны были украсить Новосибирск, превратив его в "город-сад"», — рассказали в мэрии.







Заельцовский парк открылся в июне 1932 года





Тогда у нового парка было несколько вариантов планировки, в том числе здесь планировали зоопарк или этнопарк. К работам по благоустройству Заельцовского парка приступили только весной 1931 года, а открытие состоялось 1 июня 1932 года.







В Заельцовском парке проходит 100 мероприятий в год





Сейчас полностью реконструирована центральная площадь парка: появились новая система освещения, новый сценический комплекс и комплект музыкального оборудования, похвастались власти. Кроме того, обустроены велосипедные дорожки протяженностью 2 км.







В течение года здесь проводят до 100 мероприятий, но лучшим стал средневековый фестиваль «Княжий двор». Он получил специальный диплом Национальной премии Russian Event Awards-2016 как «лучшее туристическое событие исторической направленности».