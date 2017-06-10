Скандальное дело об очистке воздуха: Трубицына отпустили под домашний арест

Десятки человек пришли поддержать Дмитрия Трубицына в суде, фото со страницы Егора Савина в Facebook

Днём 10 июня судьи Советского района принимали решение о мере пресечения гендиректору «Тиона» Дмитрию Трубицыну — его отпустили домой на 2 месяца.







«Решили, что мерой пресечения будет домашний арест на 2 месяца», — рассказала НГС.НОВОСТИ депутат горсовета Наталья Пинус, побывавшая на сегодняшнем судебном заседании. Она отметила, что других решений по делу производителя очистителей воздуха «Тион», кроме меры пресечения, на заседании не принимали.







По словам Натальи Пинус, Дмитрия Трубицына пришли поддержать десятки человек: сотрудники компании «Тион» и представители других инновационных компаний, общественники, преподаватели, а также путешественник Анатолий Кулик и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Виктор Вязовых.





«И просто очень много неравнодушных людей», — добавила депутат. Они встретили Дмитрия аплодисментами.











Вчера стало известно, что генеральный директор «Тиона», экс-руководитель ООО «Аэросервис» Дмитрий Трубицын попал под уголовное дело о фальсификации популярных очистителей воздуха для больниц. СК возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).







В среду, 8 июня, в офисах компании в Новосибирске, Бердске и Москве прошли обыски в связи с задержанием Дмитрия Трубицына.







В самой компании «Тион» заявили, что видят ситуацию как «неоправданное давление на открытую и законопослушную компанию, поскольку всё продаваемое оборудование имеет необходимую разрешительную документацию».





Скандал вокруг «Тиона» разгорелся осенью 2016 года, когда Росздравнадзор посчитал несколько моделей компании вредными для здоровья и приказал больницам убрать устройства.

