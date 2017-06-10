Двое рыбаков погибли под опасной волной в Новосибирской области

Следователи просят новосибирцев быть осторожными на рыбалке: вчера вечером под опасной волной утонули двое рыбаков
Следователи просят новосибирцев быть осторожными на рыбалке: вчера вечером под опасной волной утонули двое рыбаков

Вечером 9 июня на озере Малые Чаны в Новосибирской области погибли двое рыбаков — в обстоятельствах их смерти разбирается сейчас Следственный комитет.


Трое мужчин отъехали на 1 км от берега на моторной лодке около 17:00 9 июня. Несмотря на сильные порывы ветра и высокие волны, они решили ловить рыбу на озере Малые Чаны близ деревни Горностаиха Купинского района, рассказали сегодня в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.


«В какой-то момент одна из продольных волн опрокинула моторную лодку. В результате трое рыбаков оказались в воде. Лишь одному из них удалось вплавь добраться до берега, два других мужчины утонули», 


— пояснили в Следственном комитете. Погибшим рыбакам было 57 и 39 лет.


Сейчас Карасукский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Новосибирской области проводит проверку, чтобы детально разобраться в причинах и обстоятельствах гибели рыбаков.


«Следственное управление обращается к жителям региона с просьбой о соблюдении мер безопасности при отдыхе на водоёмах. Обращаем внимание, что выход на воду на лодке возможно осуществлять только при наличии благоприятных метеорологических условий, в светлое время суток, в спасательных жилетах», — попросили следователи.


В СК напомнили, что в 2017 году уже были случаи, когда под опрокинувшимися рыбацкими лодками погибали люди. За предыдущие выходные в озёрах Новосибирской области утонули трое неосторожных рыбаков.

Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 7582
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено