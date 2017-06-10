Двое рыбаков погибли под опасной волной в Новосибирской области

Следователи просят новосибирцев быть осторожными на рыбалке: вчера вечером под опасной волной утонули двое рыбаков

Вечером 9 июня на озере Малые Чаны в Новосибирской области погибли двое рыбаков — в обстоятельствах их смерти разбирается сейчас Следственный комитет.





Трое мужчин отъехали на 1 км от берега на моторной лодке около 17:00 9 июня. Несмотря на сильные порывы ветра и высокие волны, они решили ловить рыбу на озере Малые Чаны близ деревни Горностаиха Купинского района, рассказали сегодня в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.







«В какой-то момент одна из продольных волн опрокинула моторную лодку. В результате трое рыбаков оказались в воде. Лишь одному из них удалось вплавь добраться до берега, два других мужчины утонули»,





— пояснили в Следственном комитете. Погибшим рыбакам было 57 и 39 лет.







Сейчас Карасукский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Новосибирской области проводит проверку, чтобы детально разобраться в причинах и обстоятельствах гибели рыбаков.







«Следственное управление обращается к жителям региона с просьбой о соблюдении мер безопасности при отдыхе на водоёмах. Обращаем внимание, что выход на воду на лодке возможно осуществлять только при наличии благоприятных метеорологических условий, в светлое время суток, в спасательных жилетах», — попросили следователи.







В СК напомнили, что в 2017 году уже были случаи, когда под опрокинувшимися рыбацкими лодками погибали люди. За предыдущие выходные в озёрах Новосибирской области утонули трое неосторожных рыбаков.