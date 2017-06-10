ХК «Сибирь» подписала контракт с двумя молодыми игроками

Станислав Бутузов заключил двухлетний контракт с ХК «Сибирь»
Станислав Бутузов заключил двухлетний контракт с ХК «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» заключила контракты с нападающими Игнатом Земченко и Станиславом Бутузовым.


Годовой контракт ХК «Сибирь» заключила с 25-летним нападающим Игнатом Земченко. «Форвард — воспитанник киевского "Сокола", переехавший затем в "Крылья Советов". В КХЛ дебютировал в сезоне 2009/2010 в составе череповецкой "Северстали", провёл тогда всего один матч. В Череповце Игнат провёл шесть сезонов, и в начале 2015/2016 перешёл в новокузнецкий "Металлург"», — сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.


Игнат Земченко заключил с «Сибирью» годовой контракт
Игнат Земченко заключил с «Сибирью» годовой контракт


В ХК «Сибирь» отметили, что прошлый сезон стал для Игната Земченко самым успешным в карьере — в 54 матчах он набрал 23 очка (10 голов и 13 результативных передач), а в среднем на льду проводил 15 минут 50 секунд. 


В 2012 году в составе молодёжной сборной России Земченко стал обладателем «серебра» чемпионата мира.


Также «Сибирь» заключила двухлетний контракт с 21-летним нападающим Станиславом Бутузовым. Он начинал заниматься хоккеем в Прокопьевске, в 12 лет перешел в «Сибирь», где дебютировал в чемпионатах России и играл до 15 лет. 


«В КХЛ форвард дебютировал в сезоне 2015/2016 в составе новокузнецкого "Металлурга". В прошлом сезоне Станислав провёл в КХЛ 19 игр (1+2) и 28 матчей в ВХЛ за "Зауралье" (3+5)», — добавили в пресс-службе хоккейного клуба.


На этой неделе в ХК «Сибирь» вернулся бывший тренер Эдуард Рабе. Новосибирским болельщикам он знаком по работе в клубе в сезоне 2014/2015. 

Мария Морсина
Фото hcsibir.ru

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