Пассажир «Нивы» погиб в аварии с грузовиком «Русского холода»

Авария случилась сегодня утром на трассе в НСО

Утром 10 июня в Черепановском районе Новосибирской области случилась смертельная авария — «Нива» врезалась в грузовик Hyundai «Русского холода», и один из пассажиров «Нивы» погиб.





ДТП произошло сегодня около 8:10 на дороге Черепаново – Майский (недалеко от посёлка Майский), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. На дороге столкнулись автомобили «Нива» и грузовик Hyundai — судя по фотографии, грузовая машина принадлежит компании «Русский холод», делающей мороженое.







В ДТП погиб пассажир «Нивы»





«В результате аварии от полученных травм на месте погиб один из пассажиров автомобиля "Нива". Водитель и ещё один пассажир "Нивы" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», — поделились информацией в полиции. Возраст погибшего пассажира пока неизвестен.







По предварительной информации полиции, «Нива» врезалась в грузовик, когда выехала на встречную полосу





В полиции уточнили, что на месте всё ещё работают сотрудники Госавтоинспекции, они разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия.





«По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля "Нива" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком», — описали в управлении.







На этой неделе на трассе в Новосибирской области случилась ещё одна смертельная авария: Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet. Водитель «Лексуса» погиб на месте, пострадало 4 пассажира «Шевроле». Позже выяснилось, что в «Лексусе» погиб гендиректор компании «Строй Сити», духовный лидер азербайджанской диаспоры Новосибирска хаджи Алиага Бабаев.

