Ночной ураган сломал деревья и устроил потоп в Новосибирске

Ночью в Новосибирске разбушевался ураган. Фото Александра Ощепкова
Ночью в Новосибирске разбушевался ураган. Фото Александра Ощепкова

Ночью 10 июня в Новосибирске прошёл грозовой ливень с порывами сильного ветра — он устроил в городе потопы на магистралях и уронил сломанные деревья на автомобили.


Со вчерашнего вечера в Новосибирске и области дождливая погода с сильным ветром — из-за грозы в Толмачёво даже не смог сесть самолёт, он вернулся в Урумчи. Кроме того, в городе сломаны ветви и стволы деревьев, очевидцы сообщают, что ночью на новосибирских улицах произошли серьёзные потопы.


Ливни будут бушевать в Новосибирске все длинные выходные. Фото Елены Поляковой
Ливни будут бушевать в Новосибирске все длинные выходные. Фото Елены Поляковой


На стройплощадке в Октябрьском районе ливень устроил целое озеро. Фото подписчика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте»
На стройплощадке в Октябрьском районе ливень устроил целое озеро. Фото подписчика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте»


Горожане делятся в соцсетях информацией об упавших деревьях. Так, по ул. 9 Гвардейской Дивизии черёмуха упала на припаркованный во дворе Subaru Forester, на ул. Авиастроителей дерево поцарапало ещё один автомобиль. Строительная площадка в ЖК «Пифагор» и вовсе превратилась в бассейн, судя по фотографиям очевидцев. Во дворах в микрорайоне «Чистая Слобода» после дождя также образовалось небольшое озеро.


Ветер с дождём ломает деревья, а они падают на автомобили. Фото читателя НГС
Ветер с дождём ломает деревья, а они падают на автомобили. Фото читателя НГС


Официальные данные по разрушениям будут позже, пообещали в мэрии. Фото подписчика «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»
Официальные данные по разрушениям будут позже, пообещали в мэрии. Фото подписчика «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»


По информации Новосибирского Гидрометцентра, сегодня, 10 июня, в первой половине дня осадки прекратятся. «Ветер юго-западный 8–13 м/с, местами порывы до 21 м/с. Температура воздуха +15…+17 градусов», — сообщается на сайте гидромета. Ранее синоптики предупредили, что длинные выходные в Новосибирской области будут дождливыми


Фото Елены Поляковой
Фото Елены Поляковой


Самые сильные дожди ждут жителей Новосибирской области в субботу, 10 июня, и в ночь 11 июня. Порывы ветра при этом могут достигать 17–22 м/с.


Последствия урагана на Советском шоссе. Фото читателя НГС
Последствия урагана на Советском шоссе. Фото читателя НГС


В пресс-центре мэрии Новосибирска пообещали позже рассказать подробнее о последствиях урагана в Новосибирске.


Если вы сами сфотографировали разрушительные последствия стихии, — присылайте снимки через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова (1), Елены Поляковой (2, 6), читателя НГС (3, 8), vk.com/incident_nsk (4), vk.com/act54 (5), instagram.com (7)

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