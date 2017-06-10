Ночной ураган сломал деревья и устроил потоп в Новосибирске
Ночью 10 июня в Новосибирске прошёл грозовой ливень с порывами сильного ветра — он устроил в городе потопы на магистралях и уронил сломанные деревья на автомобили.
Со вчерашнего вечера в Новосибирске и области дождливая погода с сильным ветром — из-за грозы в Толмачёво даже не смог сесть самолёт, он вернулся в Урумчи. Кроме того, в городе сломаны ветви и стволы деревьев, очевидцы сообщают, что ночью на новосибирских улицах произошли серьёзные потопы.
Горожане делятся в соцсетях информацией об упавших деревьях. Так, по ул. 9 Гвардейской Дивизии черёмуха упала на припаркованный во дворе Subaru Forester, на ул. Авиастроителей дерево поцарапало ещё один автомобиль. Строительная площадка в ЖК «Пифагор» и вовсе превратилась в бассейн, судя по фотографиям очевидцев. Во дворах в микрорайоне «Чистая Слобода» после дождя также образовалось небольшое озеро.
По информации Новосибирского Гидрометцентра, сегодня, 10 июня, в первой половине дня осадки прекратятся. «Ветер юго-западный 8–13 м/с, местами порывы до 21 м/с. Температура воздуха +15…+17 градусов», — сообщается на сайте гидромета. Ранее синоптики предупредили, что длинные выходные в Новосибирской области будут дождливыми.
Самые сильные дожди ждут жителей Новосибирской области в субботу, 10 июня, и в ночь 11 июня. Порывы ветра при этом могут достигать 17–22 м/с.
В пресс-центре мэрии Новосибирска пообещали позже рассказать подробнее о последствиях урагана в Новосибирске.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова (1), Елены Поляковой (2, 6), читателя НГС (3, 8), vk.com/incident_nsk (4), vk.com/act54 (5), instagram.com (7)