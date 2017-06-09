Самолёт из Урумчи не смог приземлиться в Толмачёво из-за грозы

Самолет из Урумчи не смог сесть из-за грозы в Толмачёво»
Самолет из Урумчи не смог сесть из-за грозы в Толмачёво»

Самолет авиакомпании China Southern Airlines не смог сесть из-за грозы в Толмачёво и вернулся в Урумчи.


«Да, верно, полетел обратно в Урумчи. Он практически уже подлетал к нам и развернулся обратно. У нас погода была плохая в Толмачёво, гроза была. Это единственный самолет, который не смог совершить посадку, — [решение вернуться было] экипажа, командир так принял решение», 


— сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в справочной аэропорта Толмачёво.


Возвращение самолета авиакомпании China Southern Airlines в Урумчи
Возвращение самолета авиакомпании China Southern Airlines в Урумчи

Самолет китайской авиакомпании выполнял рейс CZ 6003 «Урумчи – Новосибирск». Согласно онлайн-табло аэропорта Толмачёво, самолет должен был приземлился в Новосибирске в 20:25. Точное время прибытия пассажиров в Новосибирск уточнить невозможно, отметили в справочной аэропорта.


Подобная ситуация случилась три недели назад — из-за плохой погоды в Норильске пассажиры авиарейса компании NordStar не могли вылететь из Новосибирска в Краснодар более 16 часов.

Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова
Скриншот flightradar24.com

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