Два новосибирских подростка разработали игру для очков виртуальной реальности

Приложение «SpeedRiders» для очков виртуальной реальности

Два 18-летних подростка из Новосибирска заняла второе место среди выпускников программы «IT ШКОЛА Samsung».





«Мы разработали приложение для очков виртуальной реальности – гоночную игру на мотоциклах. На ее разработку мы потратили 3 месяца, она оказалось достаточно сложной в плане реализации физики и адаптации. Смысл игры заключается в зарабатывании бонусов и получении наград. Мы будем ее еще дорабатывать», - рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Владимир Шперлинг.







Совместно с Шперлингом в разработке принимал участие Владимир Байкалов – как рассказали создатели, новым приложением они занимались в перерывах между подготовкой к выпускным экзаменам в школе. Игра получила название «SpeedRiders» - это гоночная аркада, в которой игроку предстоит управлять мотоциклом без рук. Как отметили жюри программы «IT ШКОЛА Samsung», приложение новосибирской команды стало самым сложным с точки зрения технической реализации проектом из представленных на конкурсе.







Оценку приложений провели пользователи, а также члены жюри - представители Исследовательского центра Samsung, разработчики компаний «Увлекательная реальность» и Unity, сообщает пресс-служба компании Samsung.







В конце мая стало известно о другой разработке — новосибирец создал приложение, позволяющее забронировать место в ресторане и выбрать блюдо с оплатой вперёд.