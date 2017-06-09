Мэрия забрала себе кинотеатр с голыми стенами и грудами мусора внутри

Пространство под крышей здания можно использовать для создания галереи, считают городские власти
Пространство под крышей здания можно использовать для создания галереи, считают городские власти

Арендатор здания кинотеатра «Пионер» 9 июня передал его мэрии Новосибирска — ранее решение об освобождении помещения на ул. Максима Горького, 52 в пользу городских властей принял Арбитражный суд НСО.


О передаче «Пионера» муниципалитету НГС.НОВОСТИ сообщил руководитель кинопрокатной компании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов. 


«Акт сдачи подписали сегодня в мэрии», — сообщил Галым Саинов. 


Саинов добавил, что при переезде его компания потеряла 3 цифровых киноэкрана, которые уже невозможно смонтировать на новом месте. Также, по его словам, «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» за свой счёт пристроила к зданию дополнительный зал, полностью отремонтировала крышу и укрепила фундамент. 


Один из залов «Пионера»
Один из залов «Пионера»


Руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова рассказала НГС.НОВОСТИ, что позднее специальная комиссия исследует здание и подготовит проектную документацию для его ремонта под нужды театра Сергея Афанасьева. Сам ремонт планируется начать в 2018 году. Помещения «Пионера» позволяют сделать для театра 2 зала под выступления, 1 репетиционный зал, галерею под крышей и гримёрные комнаты со складом в цокольном этаже.


«Мы договорились уже с предыдущим арендатором. <…> Когда приезжала, мы с удовольствием пожали друг другу руки. Мы всё равно живём в одном городе, поэтому лучше дружить, чем друг другу ставить какие-то [палки в колёса]», — сказала Терешкова.


НГС.НОВОСТИ подробно рассказывали о затяжном конфликте кинопрокатной компании и городских властей, которые решили отдать здание на ул. Максима Горького муниципальному театру под руководством режиссёра Сергея Афанасьева. В апреле этого года кинопрокатчики начали вывозить своё имущество из здания, где кинотеатр работал с 1910 года.

Илья Калинин
Фото Анны Терешковой

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