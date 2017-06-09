Мэрия забрала себе кинотеатр с голыми стенами и грудами мусора внутри

Пространство под крышей здания можно использовать для создания галереи, считают городские власти



Арендатор здания кинотеатра «Пионер» 9 июня передал его мэрии Новосибирска — ранее решение об освобождении помещения на ул. Максима Горького, 52 в пользу городских властей принял Арбитражный суд НСО.





О передаче «Пионера» муниципалитету НГС.НОВОСТИ сообщил руководитель кинопрокатной компании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов.





«Акт сдачи подписали сегодня в мэрии», — сообщил Галым Саинов.





Саинов добавил, что при переезде его компания потеряла 3 цифровых киноэкрана, которые уже невозможно смонтировать на новом месте. Также, по его словам, «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» за свой счёт пристроила к зданию дополнительный зал, полностью отремонтировала крышу и укрепила фундамент.





Один из залов «Пионера»





Руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова рассказала НГС.НОВОСТИ, что позднее специальная комиссия исследует здание и подготовит проектную документацию для его ремонта под нужды театра Сергея Афанасьева. Сам ремонт планируется начать в 2018 году. Помещения «Пионера» позволяют сделать для театра 2 зала под выступления, 1 репетиционный зал, галерею под крышей и гримёрные комнаты со складом в цокольном этаже.







«Мы договорились уже с предыдущим арендатором. <…> Когда приезжала, мы с удовольствием пожали друг другу руки. Мы всё равно живём в одном городе, поэтому лучше дружить, чем друг другу ставить какие-то [палки в колёса]», — сказала Терешкова.







НГС.НОВОСТИ подробно рассказывали о затяжном конфликте кинопрокатной компании и городских властей, которые решили отдать здание на ул. Максима Горького муниципальному театру под руководством режиссёра Сергея Афанасьева. В апреле этого года кинопрокатчики начали вывозить своё имущество из здания, где кинотеатр работал с 1910 года.