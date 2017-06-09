Новосибирец получил 4 года за многомиллионый обман государства

Мужчина отправится на 4 года в колонию за манипуляции с государственной программой 
Мужчина отправится на 4 года в колонию за манипуляции с государственной программой 

9 июня в Новосибирске суд приговорил 39-летнего Дениса Волченкова к 4 годам тюрьмы за обман государства почти на 7 млн руб.


По версии следствия, Денис Волченков узнал о том, что в Новосибирской области есть государственная программа, которая позволяет людям получить деньги на строительство частных жилых домов в муниципальных районах. Застройщику предоставлялись субсидии на строительство индивидуальных жилых домов и на компенсацию расходов по строительству таких домов в размере не более 300 тыс. руб.


Суд признал, что Денис Волченков решил незаконно получить государственную поддержку. Для этого он обманул 23 человека — мужчина убедил их в том, что они имеют право получить субсидии, но при этом не строить дома.


После этого он помогал фиктивным застройщикам оформить необходимые документы и от их имени подавал бумаги в администрацию Новосибирского района. Когда застройщики получали деньги, то отдавали их часть Волченкову, описали ситуацию в облпрокуратуре. Мужчине удалось похитить из регионального бюджета свыше 6,7 млн руб.


Октябрьский районный суд признал Волченкова виновным в совершении 22 преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и одного преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).


Мужчина проведёт 4 года в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу не вступил.


Ранее в прокуратуре Новосибирской области рассказали, что у Дениса Волченкова был сообщник, который помогал ему совершать преступления.

Мария Шевлягина
Фото Татьяны Кривенко

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